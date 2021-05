PS Plus Juni 2021: Große Überraschung – Das sind die neuen Spiele

PS Plus-Spiele im Juni 2021 sind final bekannt

Alle Abonnenten erhalten im Juni insgesamt 3 Spiele, 2 für die PS4 und 1 für die PS5

Darunter Star Wars: Squadrons

Der Monat Mai zählt nur noch wenige Tage, weshalb wir uns auf die Bekanntgabe der neuen PS Plus-Spiele für Juni 2021 freuen können. Schließlich dürfte Sony die neuen Games für alle Abonnenten des kostenpflichtigen Onlinedienstes am heutigen Mittwoch, den 26. Mai offiziell enthüllen. Welche PS4– und PS5-Spiele es im kommenden Monat sein werden, erfahrt ihr hier!

PS Plus im Juni 2021: Alle kostenlosen Spiele

Welche Gratis–Spiele werden also nun kommenden Monat Juni im PS Plus Abo enthalten sein? Im Folgenden findet ihr die neuen Titel in der Übersicht:

Wir werden diesen Artikel in wenigen Minuten aktualisieren

Star Wars: Squadrons (PS4)

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4)

Operation Tango (exklusiv für die PS5)

Damit hat sich der Leak der spanischen Webseite Arejugones tatsächlich zu 100 Prozent als korrekt erwiesen.

Wann werden die kostenlosen Games freigeschaltet? Die Gratis-Spiele sollten am 1. Juni 2021 zum Download bereitstehen. In der Regel werden sie um 12 Uhr mittags freigeschaltet und können dann über den PS Store ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden.

Letzte Chance für die Games vom Mai 2021

Möchtet ihr noch die Gratis-Spiele für PS4 und PS5 aus Mai 2021 heruntergeladen, solltet ihr dies vor der Freischaltung der Juni-Games in die Tat umsetzen. Bedenkt, dass ihr die Spiele nur einmal aktivieren müsst, damit sie dauerhaft in eurer PS Plus-Bibliothek bleiben. Danach könnt ihr sie jederzeit downloaden, wenn ihr denn ein aktives PlayStation Plus-Abo besitzt.

Das sind die PS Plus-Titel im Mai 2021:

Welchen Bonus bringt mir ein PS Plus-Abo?

Bei PS Plus handelt es sich um einen kostenpflichtigen Onlinedienst, der zahlreiche Möglichkeiten für eure PS4 und PS5 bereithält, um ihr noch mehr von eurer Konsole und den Spielen zu profitieren.

Welche Boni sind in der Mitgliedschaft von PS Plus enthalten?

Freischaltung des Online-Multiplayers

Monatlich neue kostenlose Spiele

Automatischer Download von Spielen und Updates im Ruhemodus

Exklusiver Vorabzugriff auf Testversionen, Demos und öffentliche Betas

100 GB Online-Speicher für Spielstände

Speicherstandübertragung von PS4 auf PS5 via Cloud

Exklusive Inhalte und Rabatte im PlayStation Store

Solltet ihr den Dienst bislang noch nicht getestet haben, könnt ihr hier eine kostenpflichtige Mitgliedschaft erwerben:

© Sony Interactive Entertainment