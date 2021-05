PS Plus Juni 2021: Gerücht – Diese Spiele gibt es angeblich morgen

Sony wird zwar erst am morgigen Mittwoch die neuen Spiele für PS Plus im Juni 2021 bekannt geben. Wie so oft in der Vergangenheit gibt es aber bereits jetzt Gerüchte, welche Games es dieses Mal für PS4 und PS5 sein könnten.

Laut der spanischen Webseite Arejugones, die in der Vergangenheit immer mal wieder korrekte Aussagen bezüglich der PlayStation Plus-Spiele tätigte, dürfen sich PlayStation-Spieler*innen im Juni 2021 auf den Weltraum-Action-Titel Star Wars: Squadrons und das Kampfspiel „Virtua Fighter 5“ freuen. Außerdem erhalten PS5-Spieler*innen den Gerüchten nach den Koop-Puzzler „Operation Tango“, der bislang nicht einmal offiziell vorgestellt wurde.

Sind das die PS Plus-Spiele für Juni 2021?

Star Wars: Squadrons (PS4)

(PS4) Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4)

(PS4) Operation Tango (exklusiv für die PS5)

Wir möchten an dieser Stelle betonen, dass es sich hierbei um ein Gerücht handelt. Sony an die aufgezählten Spiele bislang nicht offiziell bestätigt. Demnach könnten es auch völlig andere Spiele sein, die PS Plus-Mitglieder im Juni 2021 erhalten werden.

Wann erscheinen die PS Plus-Spiele für Juni 2021?

Sony hält sich bei der Bekanntgabe sowie der Freischaltung der monatlichen PS Plus-Titel in der Regel an einen festen Zeitplan. Demnach werden die neuen Gratis-Games für alle PlayStation Plus-Mitglieder am morgigen Mittwoch offiziell enthüllt und am nächsten Dienstag schließlich für alle Abonnenten des Dienstes im PlayStation Store freigeschaltet. Weitere Infos dazu findet ihr in diesem Beitrag:

PS Plus-Spiele für Juni 2021: Neue Spiele werden morgen bekannt gegeben