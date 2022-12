In diesem Artikel findet ihr alle weiteren Informationen zu PS Plus Essential, Extra und Premium im Überblick.

Seit einigen Monaten funktioniert der Abo-Service PS Plus anders als in den Jahren zuvor. Es gibt jetzt drei Stufen (Essential, Extra, Premium), die jeweils andere Vorteile bieten.

PS Plus: Welche Spiele gibt es im Januar 2023? In diesem Monat werden diese drei Titel der Essential-Bibliothek hinzugefügt.

Wie wahrscheinlich ist der Leak? Normalerweise sollte man solche Leaks mit Vorsicht genießen. In diesem Fall können wir aber recht sicher sein, dass diese Informationen der Wahrheit entsprechen. Schließlich hat Deadlabs in der Vergangenheit immer wieder demonstriert, dass vor allem die Leaks zu den neuen PS Plus-Spielen korrekt waren.

BELIEBTE NEWS

PS Plus Januar 2023: Die 3 Spiele wurden bereits geleakt, perfekt für Star Wars-Fans! – bestätigt

Anime-Hits im Winter 2023: 5 Serien, die ihr euch unbedingt ansehen solltet!

The Last of Us: Serienmacher lobt Bella Ramseys Darstellung als Ellie in der HBO-Serie

Dragon Ball: 5 Ideen, worum es im Web-Anime gehen könnte

Drehort von The Witcher: Blood Origin – Wo wurde die Prequel-Serie von Netflix gedreht?

The Last of Us-Serie: Alle Infos zu Start, Cast, Handlung und Trailer der HBO-Show

7 vs. Wild Staffel 2: Wann kommt Folge 16? Das große Finale 7 vs. Wild Panama

7 vs. Wild Panama: Wer gewinnt Staffel 2 heute Abend? Alle Challenges & Punkte im Überblick

Start von The Last of Us in Deutschland: Wie viele Folgen hat die Serie? Episoden-Guide

The Witcher: Blood Origin – Alle Infos zu Start, Besetzung, Handlung und Trailer der Prequel-Serie