PS Plus Premium & Extra sind online: Alle Infos rund um Start, Release & Preismodell – Update

Update vom 23. Juni 2022: Neben dem normalen Abo von PS Plus sind mittlerweile auch PS Plus Extra und PS Plus Premium an den Start gegangen. Was sich dahinter genau verbirgt und wie die Preise dafür ausfallen, haben wir euch in den folgenden Zeilen erklärt.

Originalmeldung vom 22. Juni 2022: Sony spendiert dem kostenpflichtigen Service PS Plus eine Frischzellenkur. Während der Dienst für PS4 und PS5 in zahlreichen Ländern bereits veröffentlicht wurde, steht der Launch in Deutschland kurz bevor. Wir haben für euch im Folgenden die wichtigsten Infos rund um Start, Releasetermin und Preismodell zusammengefasst.

Überblick zu PS Plus Premium

Start von PS Plus Premium : Wann geht es los? Sony wird das neue PS Plus in Deutschland am Donnerstag, den 23. Juni 2022 veröffentlichen.

: Wann geht es los? Sony wird das neue PS Plus in Deutschland am Donnerstag, den 23. Juni 2022 veröffentlichen. Um welche Uhrzeit wird PS Plus Premium veröffentlicht? Wir rechnen damit, dass die neuen Modelle gegen Vormittag zur Verfügung stehen werden.

Wir rechnen damit, dass die neuen Modelle gegen Vormittag zur Verfügung stehen werden. Welche Preismodelle gibt es? Zukünftig wird es drei verschiedene PS Plus-Angebote geben. Diese bieten je unterschiedliche Inhalte und kommen zu verschiedenen Preisen.

PS Plus Premium: Preise & Modelle

Wie viel kostet PS Plus Essential? Das Standard-Modell nennt sich PS Plus Essential und entspricht ziemlich genau dem bisherigen Abo. Ihr bekommt jeden Monat zwei Spiele für die PS4 und eins für die PS5 , darüber hinaus könnt ihr online zocken und den Cloud-Speicher nutzen. Preislich sieht das folgendermaßen aus: 8,99 Euro pro Monat 24,99 Euro für drei Monate 59,99 Euro im Jahr

Wie viel kostet PS Plus Extra? Das zweite Modell bietet alle Vorteile von Essential, darüber hinaus den Zugriff auf einen Katalog aus bis zu 400 Spielen für PS4 und PS5 , darunter wohl auch Hits wie Marvels Spider-Man , Returnal oder God of War . So viel müsst ihr für Extra zahlen: 13,99 Euro pro Monat 39,99 Euro für drei Monate 99,99 Euro im Jahr

Wie viel kostet PS Plus Premium? Bei der höchsten Stufe, die den Beinamen Premium trägt, bekommt ihr zu den Vorteilen von Essential und Extra auch noch PS Now dazu. Damit könnt ihr direkt auf eine riesige Auswahl von PS1-, PS2-, PSP- und PS3-Spielen zugreifen. Diese können heruntergeladen oder gestreamt werden. Hier sind die Preise: 16,99 Euro pro Monat 49,99 Euro für drei Monate 119,99 Euro im Jahr

Wir haben euch in dieser Liste alle PS4– und PS5-Spiele für PS Plus Extra und Premium aufgelistet. Da die Games für Deutschland noch nicht bekannt sind, orientiert sich diese Liste an dem US-amerikanischen PS Plus. Es kann sein, dass einige Titel nicht in Deutschland zur Verfügung stehen werden..