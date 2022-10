PS Plus-Spiele im November 2022: Das sind die neuen Essential-Games

Welche Spiele stecken im PS Plus Essential-Lineup, das im November 2022 den PlayStation-Dienst bereichert? Die neuen Spiele wurden heute enthüllt und ihr könnt entscheiden, ob sie etwas für euch sind oder nicht.

Denn wie in jedem Monat wird es auch im November 2022 wieder neue Spiele geben, die zum Teil des Abonnements werden.

Wichtig ist, dass ihr diese PS Plus-Games mit einem Essential-Abo spielen könnt – also der günstigsten Version der drei verschiedenen Abonnements. Und wie immer gilt, dass ihr diese Spiele im September 2022 aktivieren müsst, damit sie dauerhaft zum Teil der Bibliothek werden.

Neue Spiele im PS Plus-Abo November 2022

PS Plus: Welche Spiele gibt es im November 2022?

Nachfolgend seht ihr alle Spiele, die neu im November 2022 dazu kommen:

Wann erscheinen die PS Plus-Games für November 2022? Die neuen Spiele erscheinen am 1. November 2022. Ab kommenden Dienstag könnt ihr sie zwischen 11 und 12 Uhr für eure Bibliothek aktivieren und dann herunterladen. Dafür benötigt ihr allerdings ein aktives PS Plus-Abo.

Gibt es neue Extra- und Premium-Spiele im November 2022?

Im November erwarten euch darüber hinaus eine Reihe neuer Bonus-Titel, die mit dem Extra- und Premium-Abo von PlayStation „kostenlos“ herunterladbar sind. Diese neuen Extra- und Premium-Spiele werden aller Wahrscheinlichkeit nach in der Mitte des kommenden Monats enthüllt.

Infos zu PlayStation Plus Essential, Extra und Premium

Sonys neues PlayStation Plus-Modell ist nun seit einer Weile auch in Deutschland erhältlich. Damit hat sich der Service seit Juni 2022 in drei Stufen (Essential, Extra, Premium) aufgeteilt und bietet verschiedene Vorteile an.

PS Plus Essential 1 Monat: 8,99 Euro 3 Monate: 24,99 Euro 12 Monate: 59,99 Euro

PS Plus Extra 1 Monat: 13,99 Euro 3 Monate: 39,99 Euro 12 Monate: 99,99 Euro

PS Plus Premium 1 Monat: 16,99 Euro 3 Monate: 49,99 Euro 12 Monate: 119,99 Euro



