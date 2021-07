PS Plus August: Nächstes Gratis-Spiel steht bereits fest

Zur State of Play im Juli hat Sony nun bereits bekannt gegeben, welches Spiel im August 2021 als erstes Gratis-Spiel ins Abonnement von PS Plus findet. Der Titel wird hierbei für Besitzer*innen von PlayStation Plus ab dem 3. August bis zum 6. September 2021 kostenlos zum Download zur Verfügung stehen.

PS Plus: Kostenloses Spiel im August 2021 bekannt

Bei dem Titel, der nun bereits für den kommenden Monat als kostenloses Spiel angekündigt wurde, handelt es sich um Hunter’s Arena: Legends, einem Battle-Royale-Spiel, das im letzten Jahr für PS4 erschienen ist. Ab August könnt ihr den Titel für eure PlayStation 4 und dank Abwärtskompatibilität auch für eure PS5 kostenfrei herunterladen.

PS Plus auf PS4/PS5: Kosten, Spiele und Vorteile der Mitgliedschaft – Alle Infos im Überblick

Worum geht’s in dem Titel? In „Hunter’s Arena: Legends“ treffen bis zu 30 Spielende in einer antiken Version von Asien aufeinander. Das Gameplay bildet dabei eine Mischung aus PvP- und PvE-Elementen. Außerdem kann zwischen einem Trio-Modus mit 3 Spieler*innen per einem Solo-Modus gewählt werden. Es gibt verschiedene Nahkampfwaffen wie Schwerter und diverse Kampftechniken, die zum Sieg führen können.

Welche Spiele im August 2021 noch kostenlos bereitgestellt werden, ist noch nicht bekannt. Wir werden euch jedoch darüber informieren, sobald die Ankündigung erfolgt. Wahrscheinlich ist der 28. Juli der Tag, an dem die anderen gratis PlayStation Plus-Titel angekündigt werden. Die laufenden PS Plus-Spiele für den Juli 2021 findet ihr hier.