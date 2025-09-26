Prince of Persia: The Lost Crown bald im Xbox Game Pass – Leak sorgt für Aufregung

Es gibt aufregende Neuigkeiten für Xbox Game Pass-Nutzer: Ein Leak deutet darauf hin, dass Prince of Persia: The Lost Crown bald Teil des Abonnementdienstes wird. Dieses Spiel, das im Januar 2024 veröffentlicht wurde, hat sich als eines der besten Metroidvania-Spiele des Jahres etabliert. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 87 und einer Empfehlungsrate von 96 % auf OpenCritic hat es viele Spieler begeistert.

Prince of Persia: The Lost Crown im Überblick

Was macht Prince of Persia: The Lost Crown so besonders? Das Spiel wurde von Ubisoft Montpellier entwickelt und bietet eine spannende Mischung aus 2.5D-Action und Plattform-Gameplay. Du schlüpfst in die Rolle von Sargon, einem jungen Krieger, der das verfluchte Gebiet von Mount Qaf erkundet, um Prinz Ghassan zu retten. Mit einer Vielzahl von Zeit-Manipulationsfähigkeiten und einem tiefgründigen Kampfsystem bietet das Spiel eine fesselnde Erfahrung.

Das Spiel ist auf mehreren Plattformen verfügbar, darunter Nintendo Switch, PlayStation, Windows und Xbox. Diese breite Verfügbarkeit hat dazu beigetragen, dass es eine große Fangemeinde aufgebaut hat, obwohl es die Verkaufserwartungen von Ubisoft nicht ganz erfüllen konnte.

Der Xbox Game Pass Leak

Wie kam es zu dem Leak? Der Leak entstand, als Prince of Persia: The Lost Crown am 25. September 2025 unerwartet in der „Kürzlich hinzugefügt“-Sektion der Xbox Game Pass-App auftauchte. Obwohl der Eintrag schnell entfernt wurde, hat dies Spekulationen über eine bevorstehende Aufnahme in den Dienst ausgelöst.

Ubisoft hat das Spiel bereits in andere Abonnementdienste wie PlayStation Plus Extra und Premium integriert. Daher wäre ein Erscheinen im Xbox Game Pass ein logischer nächster Schritt, um das Spiel weiter zu monetarisieren.

Bedeutung für den Xbox Game Pass

Welche Rolle spielt das Spiel im Game Pass-Katalog? Wenn Prince of Persia: The Lost Crown tatsächlich zum Xbox Game Pass hinzugefügt wird, wäre es das zweite Spiel der Franchise im Dienst. Erst kürzlich wurde der Rogue Prince of Persia im August 2025 als Überraschungstitel hinzugefügt.

Für den Xbox Game Pass wäre das Hinzufügen dieses Spiels eine wertvolle Bereicherung, da es die Auswahl an hochbewerteten Metroidvania-Spielen erweitern würde. Dies könnte den Dienst für Abonnenten noch attraktiver machen und neue Spieler anziehen.

Zukunftsaussichten und weitere Updates

Was steht als Nächstes für den Xbox Game Pass an? Der nächste Update-Termin für den Xbox Game Pass-Katalog ist der 30. September 2025. An diesem Tag wird Lara Croft and the Guardian of Light hinzugefügt, während die Ninja Gaiden: Master Collection den Dienst verlässt.

Insgesamt zeigt der mögliche Leak von Prince of Persia: The Lost Crown, wie dynamisch und spannend der Xbox Game Pass weiterhin bleibt. Die ständige Erweiterung des Spielekatalogs bietet dir als Abonnent immer wieder neue Möglichkeiten, großartige Spiele zu entdecken.

Was denkst du über den möglichen Neuzugang von Prince of Persia: The Lost Crown zum Xbox Game Pass? Teile deine Meinung in den Kommentaren!