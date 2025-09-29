Pragmata: Capcoms Sci-Fi-Abenteuer jetzt für 2026 festgelegt

Das kommende Action-Adventure-Pragmata von Capcom hat sich zu einem der am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2026 entwickelt. Ursprünglich während des PlayStation 5-Enthüllungs-Events im Jahr 2020 angekündigt, hat das Spiel aufgrund von Entwicklungsherausforderungen mehrere Verzögerungen erfahren. Der Director des Spiels, Cho Yonghee, hat nun in einem Interview bekannt gegeben, dass das Balancing der Hauptgrund für die wiederholten Verschiebungen war.

Entwicklung und Herausforderungen

Warum wurde Pragmata so oft verschoben? Laut Director Cho Yonghee war das Balancing des Kampfsystems eine der größten Herausforderungen. Obwohl die Hauptkonzepte und Kernelemente des Spiels seit der Ankündigung unverändert geblieben sind, gestaltete sich die Implementierung des Kampfsystems als äußerst komplex. Yonghee berichtet von „viel Versuch und Irrtum“, um sowohl mechanisch als auch visuell das beste Ergebnis zu erzielen.

Pragmata bringt die Spieler zu einer Forschungsstation im Weltraum, wo der Protagonist Hugh Williams und das Android-Mädchen Diana zusammenarbeiten müssen, um feindliche Roboter zu besiegen. Die Kombination der Mechaniken, bei der Hugh schießt und Diana hackt, erforderte erhebliche Entwicklungszeit. Produzent Naoto Oyama bestätigt, dass das Spiel seit 2020 in der Entwicklung ist, da diese einzigartigen Mechaniken eine intensive Feinarbeit erfordern.

Einfluss der frühen Ankündigung

Hatte die frühe Ankündigung von Pragmata negative Konsequenzen? Trotz der Verzögerungen sieht Yonghee die frühe Ankündigung nicht negativ. Er erklärt, dass die Veröffentlichung des Trailers im Jahr 2020 das Team motiviert habe. Ohne diesen frühen Einblick wäre Pragmata heute möglicherweise ein ganz anderes Spiel. Oyama ergänzt, dass der Trailer das Spiel effektiv bewarb, da es bei jeder digitalen Präsentation mit Spannung erwartet wurde.

Mit dem Erscheinen auf der Tokyo Game Show 2025 hat Pragmata nun ein neues Veröffentlichungsfenster und ist für 2026 geplant. Das Spiel wird für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S verfügbar sein. Capcom hat auch einen neuen dreiminütigen Trailer veröffentlicht, der weitere Einblicke in das Gameplay bietet.

Gameplay und Mechaniken

Welche neuen Gameplay-Elemente erwarten dich in Pragmata? Das Spiel bietet eine fesselnde Mischung aus Kampf und Puzzle-Elementen. Hugh und Diana müssen auf einer von feindlicher KI kontrollierten Mondstation zusammenarbeiten. Während Hugh mit verschiedenen Waffen ausgestattet ist und ein Jetpack trägt, kann Diana feindliche Roboter hacken, um ihre Schwachstellen zu enthüllen.

Die Puzzles im Spiel sind in Echtzeit zu lösen, was bedeutet, dass Hugh während der Hack-Sequenzen feindlichen Angriffen ausweichen muss. Die Spieler müssen den Cursor über ein Raster führen und dabei Hindernissen ausweichen und optionale Bonusknoten aktivieren, die den Waffenschaden von Hugh erhöhen können.

Zukunft von Capcom und Pragmata

Wie sieht die Zukunft für Capcom und Pragmata aus? Capcom, bekannt für erfolgreiche Franchises wie Resident Evil und Monster Hunter, hat mit Pragmata eine neue IP geschaffen, die das Potenzial hat, sich in die Liste ihrer erfolgreichen Titel einzureihen. Die Veröffentlichung im Jahr 2026 wird mit Spannung erwartet, und es bleibt abzuwarten, wie das Spiel bei den Fans ankommen wird.

Das Spiel verspricht nicht nur ein intensives Spielerlebnis, sondern könnte auch einen neuen Standard für Sci-Fi-Abenteuer setzen. Die Kombination aus innovativen Mechaniken und einer packenden Geschichte könnte Pragmata zu einem weiteren Juwel in Capcoms umfangreichem Portfolio machen.

Was denkst du über die Entwicklung von Pragmata und die Herausforderungen, mit denen Capcom konfrontiert ist? Lass es uns in den Kommentaren wissen!