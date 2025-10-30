Pokémon TCG Pocket übertrifft GO – Rekordumsatz im ersten Jahr!

Das Pokémon Trading Card Game Pocket hat im ersten Jahr nach dem Markteintritt beeindruckende Erfolge erzielt und damit sogar Pokémon GO von seinem Thron gestoßen. Mit einem Umsatz von über 1,3 Milliarden Euro hat Pokémon TCG Pocket sowohl auf Android- als auch auf iOS-Plattformen für Furore gesorgt. Diese beachtliche Leistung hebt das Spiel als das erfolgreichste Pokémon-Mobile-Spiel aller Zeiten hervor, zumindest was die Einnahmen im ersten Jahr betrifft.

Der Entwickler DeNA ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus, sondern plant bereits, den Schwung ins zweite Jahr des Spiels mitzunehmen. Ein Gengar-Deck sicherte sich kürzlich einen Platz unter den besten Decks in einem großen Pokémon TCG Pocket-Turnier, was den Erfolg des Spiels weiter unterstreicht. Heute, am 30. Oktober 2025, feiert das digitale Sammelkartenspiel sein einjähriges Bestehen.

Ein Jahr voller Rekorde

Wie hat sich Pokémon TCG Pocket im Vergleich zu Pokémon GO entwickelt? Pokémon TCG Pocket hat im ersten Jahr seiner Veröffentlichung rund 1,3 Milliarden Euro eingenommen und damit Pokémon GO, das im Jahr 2016 1,05 Milliarden Euro erzielte, übertroffen. Diese Zahlen basieren auf den Schätzungen von AppMagic und zeigen, dass Pokémon TCG Pocket eine der größten Mobile-Game-Veröffentlichungen aller Zeiten war.

Obwohl der monatliche Umsatz von Pokémon TCG Pocket derzeit rückläufig ist, ist dies ein typisches Muster für ein Live-Service-Spiel, das in sein zweites Jahr eintritt. Nur die erfolgreichsten Titel schaffen es, ihre Einnahmen im ersten Jahr zu übertreffen, und nur wenige schaffen dies mehr als einmal. Der Trend, dass die Ausgaben in Wellen kommen, oft im Zusammenhang mit saisonalen Events oder großen Updates, könnte auch für Pokémon TCG Pocket gelten.

Die Herausforderungen der Zukunft

Welche Herausforderungen stehen Pokémon TCG Pocket bevor? Trotz des erfolgreichen ersten Jahres steht Pokémon TCG Pocket vor der Herausforderung, die Lebensleistung von Pokémon GO zu übertreffen. Der Umsatzunterschied zwischen den beiden Spielen beträgt derzeit etwa 7,5 Milliarden Euro. Pokémon GO profitierte massiv von der globalen Pandemie im Jahr 2020, was Pokémon TCG Pocket nicht replizieren kann.

Zusätzlich zur Umsatzlücke steht Pokémon TCG Pocket vor der Herausforderung, die Spielerbasis zu halten und zu erweitern, insbesondere da die ersten Euphorie-Wellen nachlassen. DeNA plant jedoch, mit der Einführung eines speziellen Jubiläums-Events am 30. Oktober 2025 einen neuen Anreiz für Spieler zu schaffen.

Die Mechaniken von Pokémon TCG Pocket

Was macht Pokémon TCG Pocket einzigartig? Im Gegensatz zu Pokémon GO, das auf Augmented Reality setzt, basiert Pokémon TCG Pocket auf den Mechaniken des klassischen Sammelkartenspiels. Spieler können digitale Booster-Packs öffnen, Karten sammeln und Decks bauen, um gegen andere Spieler zu kämpfen. Das Spiel bietet tägliche Belohnungen und behält die Kernmechaniken des originalen TCG bei, während es für mobile Geräte optimiert ist.

Zusätzlich bietet Pokémon TCG Pocket ein Handelssystem, bei dem Spieler Karten mit Freunden tauschen können. Effiziente Handelsmechaniken und die Möglichkeit, Karten mit spezieller Ausstrahlung zu sammeln, machen das Spiel für Kartensammler besonders attraktiv.

Was denkst du über den Erfolg von Pokémon TCG Pocket? Teile deine Meinung in den Kommentaren!