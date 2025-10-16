Pokémon Legends ZA – Neue Mega-Entwicklungen wecken alte Fan-Hoffnungen

Pokémon Legends: Z-A ist der neueste Titel der beliebten Pokémon-Reihe und hat bereits bei seiner Ankündigung im Februar 2024 für viel Aufsehen gesorgt. Das Spiel, das am 16. Oktober 2025 veröffentlicht wurde, spielt in der Kalos-Region, genauer gesagt in Illumina City. Es handelt sich um ein Action-Rollenspiel, das mit seinem innovativen Echtzeitkampfsystem und der Rückkehr der beliebten Mega-Entwicklung viele Fans begeistert.

Die Spieler können zu Beginn zwischen den Starter-Pokémon Endivie, Karnimani und Floink wählen. Im Gegensatz zu früheren Pokémon-Spielen, die rundenbasierte Kämpfe boten, setzt Legends: Z-A auf ein Echtzeitkampfsystem, das eine taktische Positionierung und das Timing der Angriffe erfordert. Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit, Mega-Energie zu sammeln, um Pokémon kurzzeitig zu Mega-Entwicklungen.

Die Rückkehr der Mega-Entwicklung

Was ist neu bei den Mega-Entwicklungen? Eine der aufregendsten Ankündigungen zum Spiel war die Rückkehr der Mega-Entwicklung, die erstmals in Pokémon X und Y eingeführt wurde. Legends: Z-A führt nicht nur neue Mega-Entwicklungen ein, sondern auch die Möglichkeit, einige Pokémon ein zweites Mal zu Mega-Entwickeln. Dies hat bei vielen Fans für Begeisterung gesorgt, da einige der beliebtesten Pokémon wie Absol, Knakrack und Lucario eine zweite Mega-Entwicklung erhalten werden.

Besonders interessant ist, dass das Spiel insgesamt 16 neue Mega-Entwicklungen bietet, darunter Mega-Raichu X und Mega-Raichu Y. Allerdings sorgt das Fehlen der Mega-Entwicklung von Libelldra bei vielen Fans für Enttäuschung, da es seit langem auf der Wunschliste vieler Spieler steht.

Die vollständige Liste der neuen Mega-Entwicklungen

Welche Pokémon erhalten eine Mega-Entwicklung? Laut den neuesten Leaks gibt es eine beeindruckende Liste von Pokémon, die neue Mega-Entwicklungen erhalten:

Mega-Raichu X

Mega-Raichu Y

Mega-Pandir

Mega-Absol

Mega-Staraptor

Mega-Knakrack

Mega-Lucario

Mega-Golgantes

Mega-Psiaugon

Mega-Krawell

Mega-Tectass

Mega-Magearna

Mega-Ampedriff

Mega-Glimmora

Mega-Schlurm

Mega-Terraquel

Fans sind enttäuscht über das Fehlen von Mega-Libelldra

Warum gibt es keine Mega-Entwicklung für Libelldra? Während viele Fans sich über die neuen Entwicklungen freuen, gibt es auch Enttäuschung über das Fehlen von Mega-Libelldra. Seit der Ankündigung der neuen Mega-Entwicklungen hoffen viele darauf, dass Libelldra endlich eine Mega-Entwicklung erhält. Die Tatsache, dass es nicht auf der Liste steht, hat einige Spieler enttäuscht zurückgelassen.

Die Abwesenheit von Mega-Libelldra ist besonders bedauerlich, da das Spiel mit einem Fokus auf Mega-Entwicklungen beworben wurde. Dennoch gibt es viele andere spannende Neuerungen und Entwicklungen, die die Fans im neuen Pokémon Legends: Z-A erwarten können.

Was denkst du über die neuen Mega-Entwicklungen und das Fehlen von Mega-Libelldra? Teile deine Meinung in den Kommentaren!