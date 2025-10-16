Pokémon Legends ZA – Neue Mega-Entwicklungen wecken alte Fan-Hoffnungen

Pokémon Legends: Z-A ist der neueste Titel der beliebten Pokémon-Reihe und hat bereits bei seiner Ankündigung im Februar 2024 für viel Aufsehen gesorgt. Das Spiel, das am 16. Oktober 2025 veröffentlicht wurde, spielt in der Kalos-Region, genauer gesagt in Illumina City. Es handelt sich um ein Action-Rollenspiel, das mit seinem innovativen Echtzeitkampfsystem und der Rückkehr der beliebten Mega-Entwicklung viele Fans begeistert.
Die Spieler können zu Beginn zwischen den Starter-Pokémon Endivie, Karnimani und Floink wählen. Im Gegensatz zu früheren Pokémon-Spielen, die rundenbasierte Kämpfe boten, setzt Legends: Z-A auf ein Echtzeitkampfsystem, das eine taktische Positionierung und das Timing der Angriffe erfordert. Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit, Mega-Energie zu sammeln, um Pokémon kurzzeitig zu Mega-Entwicklungen.
Die Rückkehr der Mega-Entwicklung
Was ist neu bei den Mega-Entwicklungen? Eine der aufregendsten Ankündigungen zum Spiel war die Rückkehr der Mega-Entwicklung, die erstmals in Pokémon X und Y eingeführt wurde. Legends: Z-A führt nicht nur neue Mega-Entwicklungen ein, sondern auch die Möglichkeit, einige Pokémon ein zweites Mal zu Mega-Entwickeln. Dies hat bei vielen Fans für Begeisterung gesorgt, da einige der beliebtesten Pokémon wie Absol, Knakrack und Lucario eine zweite Mega-Entwicklung erhalten werden.
Besonders interessant ist, dass das Spiel insgesamt 16 neue Mega-Entwicklungen bietet, darunter Mega-Raichu X und Mega-Raichu Y. Allerdings sorgt das Fehlen der Mega-Entwicklung von Libelldra bei vielen Fans für Enttäuschung, da es seit langem auf der Wunschliste vieler Spieler steht.
Die vollständige Liste der neuen Mega-Entwicklungen
Welche Pokémon erhalten eine Mega-Entwicklung? Laut den neuesten Leaks gibt es eine beeindruckende Liste von Pokémon, die neue Mega-Entwicklungen erhalten:
- Mega-Raichu X
- Mega-Raichu Y
- Mega-Pandir
- Mega-Absol
- Mega-Staraptor
- Mega-Knakrack
- Mega-Lucario
- Mega-Golgantes
- Mega-Psiaugon
- Mega-Krawell
- Mega-Tectass
- Mega-Magearna
- Mega-Ampedriff
- Mega-Glimmora
- Mega-Schlurm
- Mega-Terraquel
Fans sind enttäuscht über das Fehlen von Mega-Libelldra
Warum gibt es keine Mega-Entwicklung für Libelldra? Während viele Fans sich über die neuen Entwicklungen freuen, gibt es auch Enttäuschung über das Fehlen von Mega-Libelldra. Seit der Ankündigung der neuen Mega-Entwicklungen hoffen viele darauf, dass Libelldra endlich eine Mega-Entwicklung erhält. Die Tatsache, dass es nicht auf der Liste steht, hat einige Spieler enttäuscht zurückgelassen.
Die Abwesenheit von Mega-Libelldra ist besonders bedauerlich, da das Spiel mit einem Fokus auf Mega-Entwicklungen beworben wurde. Dennoch gibt es viele andere spannende Neuerungen und Entwicklungen, die die Fans im neuen Pokémon Legends: Z-A erwarten können.
