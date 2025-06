Pokémon Legends Z-A vorbestellen und exklusiven Plüschbonus sichern – Pokémon Center

Pokémon-Fans aufgepasst! Die Vorfreude auf das kommende Spiel Pokémon Legends: Z-A ist groß, denn die Vorbestellungen sind ab sofort im Pokémon Center verfügbar. Der offizielle Veröffentlichungstermin des Spiels ist der 16. Oktober 2025, aber du kannst dir jetzt schon dein Exemplar sichern und von einem exklusiven Bonus profitieren.

Wer das Spiel im Pokémon Center vorbestellt, erhält nicht nur eine physische Kopie des Spiels, sondern auch ein exklusives Vorbesteller-Bonus in Form eines „Sitting Cutie“ Plüschpokémon. Diese Plüschfiguren sind besonders bei Sammlern beliebt und werden zufällig aus den drei Starter-Pokémon des Spiels ausgewählt: Endivie, Floink und Karnimani.

Vorbestellung für Nintendo Switch und Switch 2

Was sind die Unterschiede zwischen den Versionen für Switch und Switch 2? Pokémon Legends: Z-A wird sowohl für die Nintendo Switch als auch für die neue Nintendo Switch 2 angeboten. Die Version für die Switch kostet 59,99 €, während die Switch 2-Version 69,99 € kostet. Der Preisunterschied ist auf die verbesserte Leistung der Switch 2 zurückzuführen, die eine flüssigere Bildrate, bessere Auflösung und optimierte Performance bietet.

Die Nintendo Switch 2 selbst wurde am 5. Juni 2025 veröffentlicht und bietet eine Reihe von Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell. Dazu gehören eine größere Anzeige, mehr interner Speicher und die Möglichkeit, Spiele in 4K-Auflösung bei 60 Hz zu spielen, wenn sie angedockt ist.

Exklusiver Vorbesteller-Bonus

Wie funktioniert der Versand der Vorbestellung? Ein weiterer Vorteil der Vorbestellung bei Pokémon Center ist der garantierte Versand zum Erscheinungstag. Das bedeutet, dass du dein Spiel und den Plüsch am 16. Oktober 2025 in den Händen halten kannst. Es gibt jedoch immer die Möglichkeit kleinerer Verzögerungen, was bei physischen Vorbestellungen nicht unüblich ist. Doch in der Regel ist der Versand von Pokémon Center schnell und zuverlässig.

Der exklusive Plüsch, den du erhältst, ist Teil der „Sitting Cuties“-Reihe, die für ihre niedliche und kompakte Größe bekannt ist – perfekt zum Ausstellen auf deinem Schreibtisch oder neben deinem Fernseher. Diese Plüschfiguren sind etwa 12 bis 15 cm groß und eignen sich ideal als Sammlerstücke.

Digital oder Physisch?

Solltest du digital oder physisch vorbestellen? Obwohl die digitale Vorbestellung direkt über die Nintendo-Website möglich ist, solltest du beachten, dass der exklusive Plüschbonus nur für physische Vorbestellungen im Pokémon Center erhältlich ist. Der Preis für die digitale Version entspricht dem der physischen, nämlich 59,99 € für die Switch und 69,99 € für die Switch 2.

Pokémon Legends: Z-A verspricht, ein spannendes Abenteuer in der Kalos-Region zu bieten und setzt seine Geschichte in Illumina City fort, wo Pokémon und Menschen in sogenannten „Wilden Zonen“ koexistieren. Die Rückkehr der Mega-Entwicklung und neue Gameplay-Mechaniken wie der Z-A Royale machen das Spiel zu einem Muss für jeden Pokémon-Fan.

Planst du, Pokémon Legends: Z-A vorzubestellen und dich erneut in die Welt von Illumina City zu stürzen? Teile uns deine Meinung in den Kommentaren mit!