Pokémon Legends – Z-A: Neue Methode zur Jagd auf schillernde Alpha-Pokémon!

In der Welt der Pokémon hat die Jagd nach schillernden Exemplaren schon immer einen besonderen Reiz ausgeübt. Pokémon Legends: Z-A, das neueste Abenteuer in der beliebten Franchise, bietet nun eine spannende Möglichkeit, mehrere Alpha-Pokémon gleichzeitig zu jagen. Dieses Spiel, das am 16. Oktober 2025 veröffentlicht wurde, spielt in der Kalos-Region und nutzt die Stadt Lumiose als Kulisse für ein neues Abenteuer. Die schillernden Pokémon, bekannt für ihre einzigartigen Farbvariationen, sind ein seltenes und begehrtes Ziel für viele Enthusiasten.

Die neuen Methoden zur Schillernden Jagd

Welche neuen Möglichkeiten gibt es in Pokémon Legends: Z-A? Die Community hat kreative Methoden entwickelt, um die Chancen zu erhöhen, schillernde Pokémon im Spiel zu finden. Besonders interessant ist die Möglichkeit, in der Wild Zone 20 mehrere Alpha-Pokémon gleichzeitig zu jagen.

Ein beliebter Ansatz beinhaltet das sogenannte „Geisterlauf-Verfahren“, das in Verbindung mit einem Turbokontroller in der Wild Zone 20 verwendet wird. Der jüngste Fund, der es Spielern ermöglicht, bis zu sechs Alpha-Pokémon gleichzeitig zu sammeln und ihre Schillernden Chancen zu erhöhen, wurde von einem Discord-Nutzer namens EagleBMW entdeckt.

Schritte zur erfolgreichen Jagd

Wie funktioniert die Methode zur Jagd von mehreren Alpha-Pokémon? Um diese Methode anzuwenden, benötigst du die Schillernde Jagd-Medaille, um die Alpha-Pokémon schneller zu finden. Der Prozess umfasst mehrere Schritte:

Führe zwei Alpha-Pokémon von der Basis des Turms im Norden der Zone zu einem nahegelegenen Strom.

Speichere das Spiel, verlasse die Zone, starte das Spiel neu und kehre dann in die Zone zurück.

Führe die Pokémon zur Nordtür, speichere erneut und starte das Spiel neu.

Leite weitere Alpha-Pokémon zur Tür, bis du fünf oder sechs gesammelt hast. Speichere das Spiel und beginne mit der Jagd nach schillernden Pokémon.

Vorteile und Risiken der Methode

Welche Vorteile bietet diese Methode? Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass die Alpha-Pokémon im Spiel nicht als Duplikate erkannt werden, wodurch keine Gefahr für Konsolen-Banns besteht. Es erhöht die Chancen, schillernde Pokémon wie Eelektross oder die verschiedenen Evoli-Entwicklungen zu finden.

Diese Methode unterscheidet sich von der bekannten Schillernden Duplikationsglitch, da sie sicher ist und keine Spielcodes verletzt. Die Möglichkeit, einige der besten Pokémon in der Wild Zone 20 zu erhalten, macht diese Methode für viele Spieler besonders attraktiv.

Fazit zur Schillernden Jagd

Die Jagd nach schillernden Pokémon in Pokémon Legends: Z-A ist dank kreativer Methoden der Community spannender denn je. Die Möglichkeit, mehrere Alpha-Pokémon gleichzeitig zu jagen, eröffnet neue Chancen für Sammler und Strategen. Ob du nun ein erfahrener Jäger bist oder neu in der Welt der schillernden Pokémon, diese Methoden könnten dein Spielerlebnis erheblich bereichern.

Was denkst du? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren mit der Community!