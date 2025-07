Pokémon Legends Z-A kommt 2025 – Entdecke neue Features und exklusive Boni

Die Pokémon-Reihe erweitert sich um einen weiteren spannenden Titel: Pokémon Legends: Z-A. Dieses neue Action-Rollenspiel wird von Game Freak entwickelt und von Nintendo sowie der Pokémon Company für die Nintendo Switch und Switch 2 veröffentlicht. Pokémon Legends: Z-A, das als Teil der neunten Generation von Pokémon-Spielen gilt, spielt in der Kalos-Region, genauer gesagt in der Stadt Illumina City, die auf Paris basiert. Fans können sich auf eine Veröffentlichung am 16. Oktober 2025 freuen.

Exklusive Vorbestellerboni für Pokémon Legends: Z-A

Welche Vorbestellerboni gibt es? Die Vorbestellungen für Pokémon Legends: Z-A waren zunächst exklusiv über das Pokémon Center möglich, wo du einen der beliebten Sitting Cutie-Plüschtiere als Bonus erhalten konntest. Doch nun bieten auch andere Einzelhändler ihre eigenen speziellen Boni an. Wer von Best Buy, Walmart oder Amazon in Deutschland vorbestellt, kann sich über einzigartige Extras freuen.

Best Buy bietet Vorbestellungen sowohl für die digitale als auch für die physische Edition des Spiels an. Beim Kauf erhältst du eine exklusive Pokémon-Schreibtischmatte, die eine Karte von Illumina City, die Starter-Pokémon und einige Schlüsselcharaktere aus dem Spiel zeigt. Dieses Angebot gilt sowohl für die digitale als auch die physische Version des Spiels und ist verfügbar, solange der Vorrat reicht.

Walmart und Amazon: Mehr Optionen für Vorbesteller

Was bieten Walmart und Amazon an? Walmart hat ausschließlich physische Vorbestellungen für Pokémon Legends: Z-A im Angebot, sowohl für die Switch als auch für die Switch 2. Als Bonus erhältst du eine exklusive Mystery Pin mit einem der drei Starter-Pokémon: Karnimani, Floink oder Endivie, zufällig ausgewählt.

Amazon bietet derzeit Vorbestellungen für die physische Version des Spiels an. Allerdings sind die speziellen Vorbestellerboni von Amazon, wie ein In-Game-Trenchcoat und ein exklusives Löffel- und Gabel-Set, derzeit nur in Japan verfügbar. Es bleibt abzuwarten, ob diese Boni auch international erhältlich sein werden.

Kommende Entwicklungen und Erscheinungsdatum

Wann erscheint Pokémon Legends: Z-A? Pokémon Legends: Z-A wird am 16. Oktober 2025 veröffentlicht. Das Spiel verspricht eine Vielzahl neuer Features, darunter eine erweiterte Charakteranpassung, neue Mega-Entwicklungen und ein Echtzeit-Kampfsystem, das die Positionierung der Charaktere und Pokémon in den Vordergrund stellt.

Mit der Einführung des Spiels können sich Fans auf eine frische und aufregende Erfahrung freuen, die die Pokémon-Welt auf eine neue Ebene hebt. Hast du bereits vorbestellt oder planst du, es bald zu tun? Teile deine Gedanken und Vorfreude in den Kommentaren!