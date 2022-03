© The Pokémon Company/PlayCentral-Bildmontage

Im Rahmen der jüngsten Pokémon Presents-Ausgabe wurde nicht nur die 9. Pokémon-Generation offiziell angekündigt, sondern auch ein neues Anime-Projekt bestätigt. Dieses wird eine Web-Anime-Serie, die uns erneut in die Hisui-Region entführen soll. Wir fassen die ersten Infos für euch zusammen.

Produktionsstudio und Startzeitraum bestätigt

Eines gleich vorneweg: Noch sind Details zum Anime-Spin-off rar gesät. Doch sicher ist bereits, dass die Serie, wie unter anderem die Kollegen von Anime News Network berichten, nur online veröffentlicht werden wird. Anders als die aktuell laufende Reihe „Pokémon Meister-Reisen: Die Serie“, wird der kommende Ableger des Franchise entsprechend nicht im TV zu sehen sein.

Darüber hinaus ist bereits der ungefähre Startzeitraum bekannt, denn seine Premiere soll der „Pokémon-Legenden: Arceus“-Anime voraussichtlich im Sommer 2022 feiern. Ein genauer Monat ist gegenwärtig allerdings noch unbekannt.

Dafür wissen wir bereits, welches Anime-Studio für das kommende Projekt verantwortlich sein wird: WIT Studio. Diese haben sich in den vergangenen Jahren vor allem mit Hit-Serien wie Attack on Titan und Vinland Saga einen Namen gemacht. Die Anime-TV-Serie und -Kinofilme entstehen indes im Studio OLM, während Colorido („Burning Witch“) in den letzten Jahren diverse kleine Anime-Spin-offs produzierte.

Damit enden nun jedoch schon die bisher bekannten Informationen. Weitere Details zur Web-Anime-Serie, etwa zur Story, möchte die Pokémon Company in den kommenden Wochen und Monaten veröffentlichen. Wir werden euch diesbezüglich selbstverständlich weiterhin up to date halten.

Das erste Key Visual zum „Pokémon-Legenden: Arceus“-Anime © 2022 Pokémon. © 1995–2022 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

„Pokémon-Legenden: Arceus“ ist seit dem 28. Januar 2022 exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich.