Pokémon GO Winter-Event 2025 – Neue kostümierte Pokémon und GO-Pass-Belohnungen

Das Winter-Event 2025 in Pokémon GO steht vor der Tür und bringt im ersten Teil eine ganze Reihe neuer Inhalte für Trainer. Vom 18. Dezember 2025 um 10:00 Uhr bis zum 24. Dezember 2025 um 10:00 Uhr läuft der erste Teil der festlichen Aktion, bei dem du nicht nur neue Pokémon fangen, sondern auch besondere Belohnungen freischalten kannst.

Wie in den Vorjahren setzt Niantic auch diesmal auf kostümierte Pokémon, spezielle Raid-Kämpfe, exklusive Items und ein neues GO-Pass-System mit kostenlosen und kostenpflichtigen Belohnungen. Besonders interessant: Einige der neuen Pokémon können in ihrer schillernden Form auftauchen.

Neue kostümierte Pokémon und wie du sie bekommst

Welche Pokémon feiern ihr Debüt mit festlichem Outfit? Während des Events erscheinen gleich mehrere Pokémon in festlicher Kleidung. Dazu gehören Sudowoodo, Charjabug und Vikavolt. Diese besonderen Versionen sind nicht nur optisch ein Highlight, sondern bieten auch die Chance auf schillernde Varianten.

Besonders hervorzuheben ist das neue Entwicklungs-Feature: Fangst du ein Charjabug mit festlichem Outfit, kannst du es mit 100 Grubbin-Bonbons in ein ebenso festlich gekleidetes Vikavolt entwickeln – vorausgesetzt, du befindest dich in der Nähe eines Magnet-Lockmoduls.

Event-exklusive Begegnungen und Raid-Kämpfe

Welche Begegnungen und Raids erwarten dich? In der Wildnis erscheinen während des Events verschiedene winterliche Pokémon häufiger, darunter:

Swinub

Snorunt

Spheal

Sudowoodo mit festlichem Outfit

Charjabug mit festlichem Outfit

Auch in Raids kannst du dich auf besondere Kämpfe freuen. Drei-Sterne-Raids bieten folgende Gegner:

Sudowoodo (festlich)

Hisuian Avalugg

Charjabug (festlich)

Besondere Pokémon aus 7-km-Eiern

Welche Pokémon schlüpfen aus den Event-Eiern? Während des Events kannst du 7-km-Eier aus Geschenken erhalten, die exklusive Pokémon enthalten. Diese sind thematisch auf den Winter und das Fest abgestimmt:

Pichu mit festlichem Hut

Cubchoo mit Festband

Smoochum

Cryogonal

Snom

Neue Avatar-Items im In-Game-Store

Welche kosmetischen Items sind verfügbar? Pokémon GO bietet passend zum Event neue Kleidungsstücke für deinen Avatar an. Zwei Highlights sind dabei:

Charjabug-Rucksack

Sudowoodo-Festtagspullover

Diese Items können im In-Game-Shop erworben werden und bleiben auch nach Eventende verfügbar.

GO-Pass-System: Belohnungen und Preise

Was bietet der neue Eventpass? Wie schon in vergangenen Events gibt es auch diesmal einen GO Pass mit zwei Optionen: eine kostenlose und eine kostenpflichtige Variante. Der Pass läuft vom 18. Dezember 2025 um 10:00 Uhr bis zum 29. Dezember 2025 um 20:00 Uhr.

GO Pass Enthaltene Belohnungen Kostenlos Begegnung mit Snom

Event-Pokémon

Sternenstaub

Erfahrungspunkte (EP)

Pokébälle

Bonbons GO Pass Deluxe (7,99 Euro) Zusätzliche Begegnungen mit Event-Pokémon

Snom-Mütze für den Avatar

Premium-Kampfpässe

Seltene XL-Bonbons

XL-Bonbons

Ein Blick auf den Jahresabschluss

Was erwartet dich nach Teil 1? Auch wenn Teil 1 des Winterfests am 24. Dezember 2025 endet, ist das Event noch nicht vorbei. Ein zweiter Teil wird folgen – mit weiteren Pokémon, Belohnungen und vermutlich neuen Überraschungen. Genauere Infos dazu dürften in den kommenden Tagen veröffentlicht werden.

Außerdem lohnt sich ein Blick auf die allgemeinen Neuerungen im Spiel: Seit Oktober 2025 wurde das Trainer-Level-Cap auf 80 erhöht, was zusätzliche Herausforderungen und Belohnungen mit sich bringt. Auch neue Pokémon wie Tarountula, Spidops, Dipplin und Hydrapple wurden im Laufe des Jahres eingeführt.

Die Winterzeit in Pokémon GO ist also alles andere als ruhig. Es lohnt sich, aktiv zu bleiben, Geschenke zu verschicken, Eier auszubrüten und die vielen Boni mitzunehmen.

Wie findest du das diesjährige Winter-Event in Pokémon GO? Wirst du dir den GO Pass Deluxe holen oder bleibst du bei der Gratis-Variante? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!