Pokémon Go – Schillernde Quaxly am 20. Juli 2025 beim Community Day fangen

Pokémon Go hat die Pläne für den Community Day im Juli bekannt gegeben, und die Fans können sich auf ein aufregendes Event freuen. Am Sonntag, den 20. Juli 2025, wird Quaxly im Mittelpunkt stehen. Diese Ankündigung folgt auf die Community Days von Sprigatito und Krokel, die bereits Anfang des Jahres stattgefunden haben. Das Event wird voraussichtlich zwischen 14:00 und 17:00 Uhr Ortszeit stattfinden.

Das Highlight: Schillernde Quaxly

Was macht den Community Day besonders? Eine der größten Attraktionen eines Pokémon Go Community Days ist die erhöhte Chance, auf schillernde Pokémon zu stoßen. An diesem Tag werden schillernde Quaxly häufiger in der Wildnis erscheinen. Im Vergleich zu normalen Quaxly weist die schillernde Version eine mintblaue Färbung auf, die sich vor allem in den Haaren und den Schwimmhäuten zeigt.

Die Weiterentwicklung, Quaxwell, behält diese mintblaue Färbung, während die Endstufe, Bailonda, insgesamt eine hellere Farbgebung aufweist. Auch wenn die Unterschiede nicht so auffällig sind wie beim Pokémon Kaumalat im Juni, bietet der Tag dennoch eine besondere Gelegenheit für Sammler.

Weitere kommende Events

Welche anderen Veranstaltungen stehen bevor? Während du auf den Quaxly Community Day wartest, gibt es noch weitere Events, auf die du dich freuen kannst. Am 5. und 6. Juli 2025 wird ein Community Day Classic Event stattfinden, das sich um Evoli dreht. Dieses Event bietet die Möglichkeit, Evoli und seine Entwicklungen in schillernder Form zu fangen.

Darüber hinaus wurde bereits ein August Community Day angekündigt, der sich auf Miniras konzentrieren wird. Diese frühe Ankündigung überrascht viele, da Niantic normalerweise nicht so weit im Voraus plant. Die Community Days sind jedoch nur ein Teil der Aktivitäten in Pokémon Go. Ein weiteres großes Event, das Pokémon Go Fest, wird am 28. und 29. Juni 2025 weltweit stattfinden.

Ein Blick in die Zukunft

Was erwartet uns im nächsten Jahr? Niantic hat die Angewohnheit, jedes Jahr Community Days für alle Starter-Pokémon einer bestimmten Region zu veranstalten. Im Jahr 2024 standen die Alola-Starter im Mittelpunkt, 2023 waren es die aus Kalos. Es ist also wahrscheinlich, dass im Jahr 2026 die Starter aus Galar im Fokus stehen werden. Obwohl dies noch nicht offiziell bestätigt wurde, deutet die Ankündigung von Community Days für ein Starter-Pokémon oft darauf hin, dass die anderen folgen werden.

Nun, da der Quaxly Community Day angekündigt wurde, sind alle bisherigen Community Day Events für 2025 bekannt. Das ist ungewöhnlich, da Niantic normalerweise nicht so weit im Voraus plant. Dennoch bleibt noch Raum für spontane Events und Herausforderungen, die Pokémon Go immer wieder spannend machen.

Bist du zufrieden mit der Auswahl von Quaxly für den Community Day? Glaubst du, dass wir im Jahr 2026 alle Galar-Starter sehen werden? Teile deine Meinung in den Kommentaren!