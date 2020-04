Promo-Code verschafft euch kostenlose Items in Pokémon Go

Um in Zeiten von Corona außerdem weiterhin an Raids teilnehmen zu können, gibt es nun einen Remote Raid Pass, mit dem ihr auch aus der Ferne partizipieren könnt. Alle weiteren Informationen dazu, könnt ihr hier nachlesen:

In den gesamten sechs Stunden ist außerdem dauerhaft die Chance erhöht, auf ein Wiesor zu treffen, sogar in seiner Schillernden Form. Außerdem steht für das Event ein exklusives PokéCoin-Bundle für nur eine PokéMünze im Shop zur Verfügung, das drei Mal Rauch enthält.

Im Rahmen des Rauch-Tags am 19. April 2020 könnt ihr somit von 11 bis 17 Uhr in jeder Stunde jeweils bestimmte Pokémon des Typs Wasser, Feuer, Pflanze, Psycho, Käfer und Boden vermehrt antreffen. Welche das sind, findet ihr in dem folgenden Zeitplan:

In Kürze startet in Pokémon Go der Rauch-Tag, der so einige Vorteile und Pokémon verschiedener Typen mit sich bringt. Jede Stunde könnt ihr dabei andere Exemplare mit eurem Rauch anlocken. Wann welche Taschenmonster auftauchen und welches Pokémon ohnehin häufiger zu finden sein wird, lest ihr hier.

