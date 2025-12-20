Pokémon GO Januar 2026 – Fange ein schillerndes Dialga mit dem neuen GO Pass!

Der Januar 2026 in Pokémon GO beginnt mit einem Highlight für alle Fans legendärer Pokémon: Der neue GO Pass bringt dir die Chance auf ein schillerndes Dialga. Der kostenpflichtige Pass ist vom 6. Januar 2026 um 10:00 Uhr bis zum 3. Februar 2026 um 10:00 Uhr verfügbar und bietet ein umfangreiches Belohnungspaket für alle, die das Maximum aus dem neuen Jahr holen wollen.

Neben der Begegnung mit Dialga stehen dir je nach gewählter Pass-Stufe viele weitere Boni zur Verfügung – von Items über neue Funktionen bis hin zu verbesserten Raid-Belohnungen. Auch die Winter-Events laufen parallel weiter und bringen neue Pokémon-Varianten, Community Days und das Debüt von Krawalloro.

Alle Inhalte des GO Pass Januar 2026

Welche Belohnungen bietet der GO Pass? Für 7,99 Euro bekommst du den Standard-GO Pass, während die Deluxe-Version 9,99 Euro kostet. Beide Varianten bieten dir wertvolle Ingame-Vorteile im gesamten Januar.

GO Pass (Standard): Exklusive Begegnung mit Dialga (auch als schillernde Variante möglich) Stardust, Erfahrungspunkte (EP) und Max-Partikel

GO Pass Deluxe: Alle Standard-Belohnungen Glücksbringer (verwandelt einen Freund in einen Glücksfreund) Super-Brutmaschine Weitere Pokémon -Begegnungen Premium-Gegenstände wie Premium-Kampf-Pässe, Rauch, Lockmodule



Stufenbelohnungen und Meilensteine

Welche Boni gibt es bei Fortschritt im Pass? Der GO Pass enthält verschiedene Rang-Meilensteine, die dir mit zunehmendem Fortschritt zusätzliche Vorteile bringen.

Rang Belohnung Rang 25 Geschenklimit auf 40 erhöht (Deluxe: 50) Rang 25 Erhalten von bis zu 125 Geschenken pro Tag (Deluxe: 150) Rang 25 Gleichzeitiges Tragen von 10 weiteren Geschenken (Deluxe: 20) Rang 50 Doppelte Dauer des täglichen Abenteuer-Rauchs Rang 75 Zusätzliche Belohnungen bei persönlichen Raids und Max-Kämpfen

Begleitende Events im Januar 2026

Was passiert sonst noch im Januar? Parallel zum GO Pass laufen mehrere Events in Pokémon GO, die dir zusätzliche Chancen zum Leveln und Sammeln bieten.

Community Day mit Plinfa: 4. Januar 2026

4. Januar 2026 Community Day mit Chimpep: 18. Januar 2026

18. Januar 2026 Neujahrs-Event: Mit kostümierten Varianten von Pikachu, Hoothoot und Pummeluff

Mit kostümierten Varianten von Pikachu, Hoothoot und Pummeluff Pinch Perfect-Event: Einführung von Krawalloro und schillerndes Moruda

Weitere Neuerungen im Spiel

Welche Funktionen kommen neu ins Spiel? Pokémon GO hat in den letzten Monaten mehrere wichtige Funktionen eingeführt, die auch 2026 relevant bleiben.

Forever Friends: Neue Freundschaftsstufe mit Remote-Tausch-Funktion

Neue Freundschaftsstufe mit Remote-Tausch-Funktion Masterwork-Forschung: Ein kostbarer Fang: Chance auf den begehrten Meisterball

Ausblick auf das Jahr 2026

Was bringt das neue Jahr? Auch wenn der Januar gerade erst beginnt, sind bereits große Events für das Jahr bestätigt:

GO Tour: Kalos im Februar 2026 – weltweit in mehreren Städten

im Februar 2026 – weltweit in mehreren Städten GO Fest 2026 im Juni – unter anderem in den USA, Deutschland und Japan

Pokémon GO bleibt auch fast zehn Jahre nach Release eines der erfolgreichsten Mobile-Games. Mit regelmäßigen Events, neuen Pokémon und stetigen Updates gelingt es dem Spiel, dich immer wieder zurückzuholen – besonders mit Belohnungen wie einem schillernden Dialga.

Wirst du dir den GO Pass im Januar 2026 holen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!