Pokemon Go – Goldener Kronkorken: Diese Pokemon dominieren jetzt die Liga

Pokemon Go hat mit dem Go Pass Deluxe: Ancients Recovered Ticket die Goldene Kronkorken eingeführt. Dieses 20-Euro-Paket macht es nicht gerade einfach, einen Goldenen Kronkorken zu ergattern, da er hinter dem Rang-100-Marker gesperrt ist. Wenn du es jedoch schaffst, einen zu bekommen, willst du ihn so effektiv wie möglich einsetzen.

Der Goldene Kronkorken ist ein Item, das es dir ermöglicht, deine Pokemon auf perfekte Werte zu trainieren. Aktuell gibt es nur einen Goldenen Kronkorken im Spiel, und diejenigen, die das Glück haben, einen zu bekommen, müssen ihn bis zum Ende des Tages am 29. Juni 2025 verwenden, da er sonst verfällt.

Die besten Pokemon für den Goldenen Kronkorken

Welche Pokemon profitieren am meisten? Um dir bei der Entscheidung zu helfen, haben wir einige der besten Pokemon ausgewählt, die derzeit die Wettbewerbslandschaft dominieren. Jedes dieser Pokemon wäre eine großartige Wahl für das Hypertraining.

Digda (Diggersby)

Warum ist Digda eine gute Wahl? Aktuell als zweitbeste Wettbewerbsoption für die Superliga in Pokemon Go eingestuft, zeigt Digda seine volle Stärke mit maximalen Werten. Seine ohnehin schon starke Verteidigung und Angriffskraft machen es zu einer optimalen Wahl für Kämpfe. Allerdings ist es nicht einfach oder angenehm, Hunderte von Bunnelby zu fangen, um ein perfektes Exemplar zu bekommen.

Solltest du ein schillerndes Bunnelby oder Digda haben, kannst du einen Goldenen Kronkorken verwenden, um die Werte stilvoll zu maximieren.

Clodsire

Was macht Clodsire so stark? Dieses giftige Boden-Pokemon dominiert derzeit die Superliga auf Platz eins, dank seiner aggressiven Angriffsoptionen und seines Doppelschlags. Schlammbombe und Erdbeben verursachen verheerenden Schaden, während seine starke Verteidigung es zu einem schwer zu besiegenden Gegner macht.

Wie bei Digda willst du maximale Werte, um das Beste aus Clodsire herauszuholen. Der Goldene Kronkorken könnte der Schlüssel zu einem unaufhaltsamen Team für Wettbewerbsgefechte sein.

Zamazenta (Schildform)

Warum ist Zamazenta ein Favorit? Mit einer beeindruckenden Kombination aus Kampf- und Stahl-Typen ist Zamazenta seit seinem Debüt in Pokemon Go ein Favorit für die Meisterliga. Die galarischen legendären Hunde haben Angriffs- und Geschwindigkeitsvorteile, wobei Behemoth-Bash und Nahkampf als bevorzugte Lade-Attacken gelten.

Aufgrund seines legendären Status ist Zamazenta schwer zu bekommen. Spieler können nur während Events, bei denen es in Raids spawnt, auf die Jagd gehen, was einen perfekten Fang ziemlich selten macht.

Bellybolt

Was macht Bellybolt besonders? Dieses Paldea-Pokemon ist eine der wenigen Gen-9-Optionen, die es in Pokemon Go an die Spitze der Wettbewerbslandschaft geschafft hat. Der reine Elektro-Typ zerstört Gegner mit Parabolladung, während Tiefschlag eine überraschende Unlicht-Attacke bietet, die es ohne die Nachteile eines Unlicht-Pokemons nützlich macht.

Bellybolt ist neu in Pokemon Go und aufgrund von Typ und Verfügbarkeit schwer zu bekommen. Es könnte viel lohnender sein, Zeit in das Hypertraining dieses Begleiters zu investieren, als zu versuchen, ihn durch wilde Begegnungen für einen perfekten Fang zu grinden.

Zacian (Schwertform)

Warum ist Zacian die beste Wahl? Das Beste vom Besten in Pokemon Go ist die Schwertform von Zacian. Das galarische Legendäre ist eine perfekte Wahl für einen Goldenen Kronkorken aufgrund seiner Seltenheit, Kraft und Einsatzmöglichkeiten. Zacian ist ein Fee/Stahl-Typ und stürzt mit der Lade-Attacke Behemothklinge und den schnellen Attacken Metallklaue und Luftschnitt in den Kampf. Es kann auch Nahkampf und Gigastoß verwenden, was eine Vielzahl von kraftvollen Angriffstypen bietet.

Zacian erreicht Höchstleistungen, wenn seine Werte maximiert sind. Der perfekte Status verleiht ihm beeindruckende Kraft und einen Vorteil im Kampf, sodass es andere Zacian mit niedrigeren Angriffs- und Verteidigungswerten übertrifft. Wer versucht, ein perfektes Wettbewerbs-Team für Pokemon Go zu erstellen, sollte die Chance nicht verpassen, eine perfekte Version des Legendären zu erhalten.

Goldener Kronkorken für Schillernde Pokemon?

Solltest du einen Goldenen Kronkorken auf ein schillerndes Pokemon verwenden? Wenn es ein Schillerndes der oben genannten Pokemon ist, ja. Premium-Werte und eine einzigartige Färbung machen einen perfekten Fang noch beeindruckender. Allerdings könnte es nicht die beste Entscheidung sein, den Goldenen Kronkorken auf ein beliebiges Schillerndes zu verwenden, selbst wenn es ein persönlicher Favorit oder ein geliebter Buddy ist.

Nicht alle Pokemon sind gleichwertig, und einen Goldenen Kronkorken auf ein Pokemon anzuwenden, das selbst mit maximalen Werten keine Stärke besitzt, wäre eine Verschwendung eines wertvollen Items. Die Werte sind nicht das, was etwas sammelbar macht, daher ist es am besten, den Kronkorken für später aufzubewahren.

Es könnte verlockend sein, deinen Goldenen Kronkorken auf ein seltenes Schillerndes wie Shaymin oder Meloetta zu verwenden, aber keines dieser Pokemon profitiert davon, dass seine Werte maximiert werden. Der Goldene Kronkorken war immer für diejenigen gedacht, die die besten Teams für den Kampf aufbauen möchten. Aus diesem Grund solltest du ihn auf die stärksten Optionen anwenden, die du in deinem Lager hast. Mit dem Power-Boost könnte das Kämpfen für Pokemon Go-Spieler, die Schwierigkeiten hatten, ihre eigenen Hochstatistik-Fänge während Events und im regulären Spiel zu erhalten, zu einem völlig neuen Erlebnis werden.

Was denkst du über die Verwendung von Goldenen Kronkorken? Teile deine Meinung in den Kommentaren!