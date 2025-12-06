Pokémon GO – Fange 12 Shinys im Dezember 2025-Event!

Die letzten beiden Community Days des Jahres 2025 in Pokémon GO bieten dir eine ganz besondere Gelegenheit: Innerhalb eines sehr kurzen Zeitfensters kannst du insgesamt 6 schillernde Pokémon fangen, die im Laufe des Jahres zuvor bereits in Community Day-Events gefeatured waren. Dieses spezielle Event findet am 6. und 7. Dezember 2025 statt und umfasst jeweils nur drei Stunden täglicher Spitzenzeiten von 14 bis 17 Uhr Ortszeit.

Welche schillernden Pokémon gibt es?

Welche Pokémon haben erhöhte Shiny-Chancen? Während der Eventzeiten erscheinen bestimmte Pokémon mit stark erhöhter Spawnrate und einer erhöhten Chance auf ihre schillernde Variante (1:25 statt 1:500). Das betrifft am Samstag, dem 6. Dezember 2025:

Kastadur

Schnuthelm

Gelatini

Felori

Krokel

Pamo

Am Sonntag, dem 7. Dezember 2025, sind folgende Pokémon im Fokus:

Monozyto

Blütenflabébé (nach Region unterschiedlich)

Peppeck

Miniras

Minis

Kwaks

Flabébé in verschiedenen Farbvarianten

Wie funktioniert die regionale Verteilung von Flabébé? Die drei bekannten Farben von Flabébé erscheinen je nach Region:

Gelbe Blüte: Nur in Nord- und Südamerika

Nur in Nord- und Südamerika Blaue Blüte: Nur im Asien-Pazifik-Raum

Nur im Asien-Pazifik-Raum Rote Blüte: Nur in Europa, dem Nahen Osten und Afrika

Darüber hinaus kannst du mit etwas Glück auch Flabébé mit weißer oder orangener Blüte begegnen – diese sind allerdings äußerst selten.

Besondere Pokémon in der letzten Eventminute

Welche Pokémon erscheinen nur ganz kurz? An beiden Tagen wird es jeweils von 16:50 bis 17:00 Uhr (Ortszeit) ein kurzes Zeitfenster geben, in dem vier besonders beliebte Pokémon erscheinen – ebenfalls mit erhöhten Shiny-Chancen und der Möglichkeit, eine spezielle Attacke zu erlernen:

Machollo

Evoli

Karnimani

Trasla

Verlängerte Spawnzeiten außerhalb des Eventzeitraums

Kann man die Pokémon auch außerhalb der drei Stunden fangen? Ja – von 9 Uhr bis 21 Uhr Ortszeit an beiden Tagen werden die Event-Pokémon ebenfalls spawnen. Allerdings sind außerhalb der Hauptzeiten sowohl die Spawnrate als auch die Shiny-Wahrscheinlichkeit deutlich geringer. Wer also gezielt nach schillernden Varianten sucht, sollte sich unbedingt die drei Stunden am Nachmittag freihalten.

Season-Event: Precious Paths

Was erwartet dich noch in der aktuellen Saison? Seit dem 2. Dezember 2025 läuft die neue Season Precious Paths in Pokémon GO. Sie dauert bis zum 6. März 2026 und bringt neue Spezialforschungen, saisonale Boni und Event-Pokémon mit sich. Außerdem gibt es erneut die Gelegenheit, einen Meisterball zu erhalten – eine Seltenheit, die nur sehr selten im Spiel verfügbar ist.

Ein Mega-Event mit Tradition

Was macht Community Days so besonders? Die monatlichen Community Days haben sich seit der Einführung durch Niantic zu einem festen Bestandteil von Pokémon GO entwickelt. Sie bieten dir nicht nur erhöhte Spawnraten und Shiny-Chancen, sondern auch exklusive Attacken, die Pokémon nur an diesen Tagen erlernen können. Seit 2016 veranstaltet Niantic regelmäßig solche Events, die oft mit lokalen Partnern oder Gemeinden koordiniert werden und Millionen von Spielenden weltweit zusammenbringen.

Deine Meinung ist gefragt

Wirst du dir die Zeit nehmen, an beiden Tagen auf Shiny-Jagd zu gehen? Hast du vielleicht sogar schon eines der seltenen Flabébé-Varianten gefangen? Teile deine Erlebnisse und Pläne für das Event gern in den Kommentaren!