Pokémon GO-Event in Bangkok gestoppt – Senkloch sorgt für Chaos

Pokémon GO hat sich seit seinem Start im Jahr 2016 als ein beliebtes Augmented-Reality-Spiel etabliert, das Millionen von Spielern weltweit anzieht. Doch aktuell gibt es in Bangkok eine unerwartete Entwicklung, die die Spieler dort vor Herausforderungen stellt.

Aktuelle Situation in Bangkok

Warum ist Pokémon GO in Bangkok nicht verfügbar? Aufgrund eines unerwarteten Ereignisses, einem Senkloch, hat Niantic beschlossen, das Spiel in einem Teil der Stadt Bangkok vorübergehend auszusetzen. Diese Entscheidung fiel während des laufenden City Safari: Bangkok Events, das ein Teil der groß angelegten „City Safari“-Reihe ist, die weltweit in mehreren großen Städten stattfindet.

Während dieser Events erfreuen sich die Spieler normalerweise an erhöhten Spawn-Raten für verschiedene Pokémon und exklusiven Versionen von Evoli und seinen Entwicklungen, die „Entdeckerhüte“ tragen. Doch aufgrund der aktuellen Gegebenheiten bleibt ein Teil von Bangkok vorerst von diesen Erlebnissen ausgeschlossen.

Reaktionen der Pokémon GO Gemeinschaft

Wie reagieren die Spieler auf die Unterbrechung? Viele Spieler zeigen sich enttäuscht über die Aussetzung des Spiels in Bangkok. Besonders betroffen sind jene, die extra für das Event angereist sind. In den sozialen Medien gibt es Forderungen, das Event zu verlängern oder zu verschieben, um den betroffenen Spielern eine faire Chance zu geben.

Niantic hat bisher noch nicht bekannt gegeben, wie lange die Aussetzung dauern wird, was bedeutet, dass die gesamte Dauer des zweitägigen Events betroffen sein könnte. Die Spieler werden ermutigt, Vorsicht walten zu lassen, wenn sie an den verbleibenden Aktivitäten des Events teilnehmen.

Zukünftige Entwicklungen in Pokémon GO

Was erwartet dich in Pokémon GO in naher Zukunft? Trotz der aktuellen Herausforderungen in Bangkok hat Niantic spannende Pläne für die Zukunft von Pokémon GO. Bereits Anfang Oktober 2025 werden Dipplin und Hydrapfel, zwei neue Pokémon aus Pokémon Karmesin und Purpur, im Spiel debütieren. Zudem wird Mega-Metagross, das bereits mit dem Start der „Tales of Transformation“ angekündigt wurde, im Rahmen eines Mega-Raid-Tages am ersten Oktoberwochenende 2025 sein Pokémon GO-Debüt feiern.

Die Spieler in Bangkok hoffen, dass die realen Probleme bald gelöst werden, damit sie das City Safari Event in vollen Zügen genießen können. Bis dahin bleibt die Pokémon GO-Gemeinschaft gespannt auf die kommenden Neuerungen.

Was denkst du über die aktuelle Situation in Bangkok? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren!