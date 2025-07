Pokémon Go-Event enthüllt: Fange Snom im Ei – Das steckt dahinter!

Ein neues Pokémon Go-Event steht vor der Tür, und es gibt bereits einige Diskussionen in der Community. Das Cozy Companions-Event wird am Mittwoch, den 6. August 2025, um 10:00 Uhr beginnen und bis zum Dienstag, den 12. August 2025, um 20:00 Uhr laufen. Während dieses Events hast du die Möglichkeit, zwei neue Pokémon aus der Galar-Region in dein Pokédex aufzunehmen: Snom und seine Weiterentwicklung Frosmoth.

Die Entwickler von Niantic haben erneut Pokémon aus verschiedenen Generationen eingeführt, und diesmal ist der Fokus auf Snom und Frosmoth gerichtet. Allerdings wird Snom nicht in der Wildnis verfügbar sein, sondern nur durch das Ausbrüten von 7 km-Eiern, die während des Events erhältlich sind.

Herausforderungen und Anforderungen

Warum gibt es Frustration bei den Spielern? Die Anforderungen für die Entwicklung von Snom zu Frosmoth sind hoch. Du benötigst 400 Bonbons, um die Entwicklung abzuschließen. Dies ist vergleichbar mit anderen Pokémon wie Garados oder Ramoth, aber der Aufwand ist beträchtlich, besonders weil Pinap-Beeren nicht verwendet werden können, da Snom aus einem Ei schlüpft.

Zusätzlich zu den Bonbons musst du 10 Herzen mit Snom als deinem Kumpel verdienen, und die Entwicklung kann nur nachts durchgeführt werden. Diese Anforderungen spiegeln die Bedingungen aus Pokémon Schwert und Schild wider, aber das Fehlen von Snom in der Wildnis stößt bei einigen Spielern auf Missfallen.

Das Problem mit den Eiern

Wie beeinflussen Eier das Spielerlebnis? Viele Pokémon Go-Spieler haben ein Problem mit Events, die sich auf das Ausbrüten von Eiern konzentrieren, da sie stark vom Glück abhängen. Während des Cozy Companions-Events ist Snom nur eines der Pokémon, das in den 7 km-Eiern erscheinen kann, neben Galar-Farfetch’d, Pam-Pam und Crimanzo.

Das bedeutet, dass du viel laufen könntest, aber am Ende Pokémon schlüpfen, die du nicht brauchst. Viele sehen dies als Taktik von Niantic, um Super-Inkubatoren zu verkaufen, die jeweils 200 PokéMünzen kosten. Nach dem Event wird Snom auch in 5 km-Eiern zu finden sein, was die Frustration für einige mindern könnte.

Unterschiedliche Spielermeinungen

Wie reagieren die Spieler auf solche Events? Während einige Pokémon Go-Spieler mit Events wie diesem unzufrieden sind, gibt es auch viele, die die Herausforderung mögen. Für sie sind Aufgaben, die mehr Zeit in Anspruch nehmen, eine willkommene Abwechslung. Die Begrenzung von Pokémon-Debüts auf Eier ist jedoch ein umstrittenes Thema, und es sieht nicht so aus, als ob Niantic diese Praxis in naher Zukunft ändern wird.

Was hältst du von diesen Pokémon Go-Events? Findest du, dass Eier eine Art Bezahlschranke darstellen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit!