Pokémon GO – Erweitere deinen Speicher für mehr Pokémon und Items ab sofort

Pokemon GO hat kürzlich eine aufregende Neuerung für alle Trainer eingeführt: eine erneute Erhöhung der Speichergrenzen. Die App, die als Live-Service-Spiel kontinuierlich aktualisiert wird, hat die Kapazität sowohl für das Speichern von Pokémon als auch für Items erweitert. Dies kommt als willkommener Schritt für all jene, die ihre Sammlungen und Ressourcen in dem beliebten Augmented Reality-Spiel weiter ausbauen möchten.

Details zur Speichererweiterung

Was beinhaltet die neue Speichererweiterung? Die jüngste Anpassung erlaubt es dir, bis zu 11.150 Pokémon zu speichern, was einer Erhöhung um 650 Plätze entspricht. Ebenso wurde die Item-Speicherkapazität um 650 erweitert, womit du nun bis zu 10.500 Items lagern kannst. Diese Erweiterungen sind Teil eines stetigen Wachstums des Spiels, welches bereits die dritte signifikante Kapazitätserhöhung in diesem Jahr darstellt.

Interessanterweise kam die vorherige Erhöhung im Juni 2025, um das jährliche GO Fest zu unterstützen. Während dieses Events hatten die Trainer die Möglichkeit, eine Vielzahl von Pokémon zu fangen, inklusive einiger in speziellen Outfits. Dieses Jahr wurden darüber hinaus ein dreiteiliges Ultra-Entsperr-Event sowie die Rückkehr von Zacian und Zamazenta in Raids angeboten.

Wie du von der Erweiterung profitieren kannst

Wie kannst du die zusätzlichen Speicherplätze nutzen? Die zusätzliche Kapazität ist perfekt für die bevorstehenden Events, insbesondere für den Community Day im Dezember. An diesem Wochenende werden alle im Jahr 2025 vorgestellten Pokémon erneut verfügbar sein. Am 6. Dezember 2025 kannst du Karrablast, Laukaps, Gelatini, Felori, Krokel und Pampuli erwarten, während am 7. Dezember 2025 Monozyto, Flabébé, Peppeck, Miniras, Meikro und Kwaks auftauchen werden.

Um noch mehr aus der Speichererweiterung herauszuholen, kannst du im Pokémon GO-Shop zusätzliche Slots erwerben. Für 200 PokéMünzen kannst du 50 weitere Plätze freischalten, was dir noch mehr Flexibilität beim Sammeln und Lagern bietet.

Reaktionen und Zukunftsausblick

Wie reagieren die Spieler auf die Speicheränderungen? Die Community hat die Neuerungen mit Begeisterung aufgenommen. Viele Trainer schätzen die zusätzlichen Kapazitäten, da sie ihnen erlauben, sich besser auf große Events vorzubereiten und ihre Sammlungen effizienter zu verwalten. Niantic zeigt mit dieser Entscheidung erneut seine Bereitschaft, den Wünschen der Community nachzukommen und das Spielerlebnis stetig zu verbessern.

Mit solchen Erweiterungen und der kontinuierlichen Einführung neuer Inhalte bleibt Pokémon GO für viele ein spannendes und dynamisches Spiel. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Überraschungen Niantic für die Zukunft plant, aber mit den nun erweiterten Speichermöglichkeiten sind die Trainer gut gerüstet für kommende Abenteuer.

Was denkst du über die jüngste Speichererweiterung? Wirst du die neuen Slots gleich nutzen oder auf ein spezielles Event warten? Teile deine Meinung in den Kommentaren!