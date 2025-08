Pokémon Go Community Day – Fang die schillernden Flabébé-Formen im September!

Der September steht in Pokémon Go ganz im Zeichen von Flabébé, dem Feen-Typ Pokémon. Am Sonntag, den 14. September 2025, findet von 14:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit ein Community Day statt, bei dem du eine erhöhte Chance hast, die Schillernde Variante von Flabébé zu fangen. Es ist wichtig zu wissen, dass Flabébé in mehreren Formen existiert, die je nach Region variieren. In Nordamerika wird das Gelbblüten-Flabébé häufiger auftreten, während im Asien-Pazifik-Raum das Blaublüten-Flabébé und in Afrika, Europa und dem Nahen Osten das Rotblüten-Flabébé häufiger zu finden sein wird.

Schillernde Flabébé und ihre Entwicklungen

Wie unterscheiden sich die schillernden Varianten? Egal, welche Farbe das Flabébé hat, die schillernden Versionen sind im Wesentlichen gleich. Die Unterschiede sind subtil, werden aber deutlicher, wenn sich Flabébé entwickelt. Anstelle des üblichen Grüns nimmt der Körper von Flabébé eine hellviolette Farbe an, ebenso wie seine Augen, während die Blume unverändert bleibt. Diese Farbgebung setzt sich bei Floette fort, dessen Antennen/Wimpern ebenfalls diesen violetten Farbton annehmen. Bei der Entwicklung zu Florges wird das Violett etwas dunkler und ist leichter zu erkennen, da das Pokémon größer wird.

Spezialattacke und Entwicklungsanforderungen

Welche Vorteile bietet die Entwicklung von Floette? Wenn du Floette während des Events und bis zum 21. September 2025 um 22:00 Uhr Ortszeit weiterentwickelst, erhältst du ein Florges, das die Spezialattacke Schwallwasser beherrscht. Diese Lade-Attacke hat in Trainerkämpfen eine Stärke von 60 und senkt die Angriffsstufe des gegnerischen Pokémon um eine Stufe. In Arenen und Raids wird dieser Effekt entfernt, dafür steigt die Stärke auf 65. Normalerweise erfordert die Entwicklung von Floette einige Anstrengung, aber Niantic erleichtert die Anforderungen für dieses Event. Zwischen dem Community Day und dem 21. September 2025 benötigt Florges nur sieben Herzen für die Entwicklung statt der üblichen 20.

Zusätzliche Boni und Anreize

Welche weiteren Vorteile gibt es während des Community Days? Neben der Chance auf Schillernde Pokémon gibt es noch viele weitere Boni. Du kannst dich auf doppelte Bonbons beim Fangen von Pokémon freuen sowie auf eine verdoppelte Chance auf XL-Bonbons, wenn du über Level 31 bist. Lockmodule und Rauch halten während des Events drei Stunden lang an. Außerdem kannst du mit einer 1/4 Eierdistanzerhöhung rechnen, und die Anzahl der Spezial-Tausche pro Tag wird bis zum 21. September 2025 erhöht. In dieser Zeit benötigen alle Tauschvorgänge zudem nur die Hälfte des üblichen Sternenstaubs.

Was hältst du von diesem Community Day Event? Auf welche Pokémon hoffst du in den kommenden Monaten? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten mit!