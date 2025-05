Pokémon Go 2025: Remote Raids bringen Shiny Shadow Herausforderungen nach Hause

Das Jahr 2025 ist ein spannendes Jahr für Pokémon Go-Spieler, besonders für diejenigen, die in weniger dicht besiedelten Gebieten leben. Dank der neuen Änderungen bei den Remote-Raids hast du jetzt die Möglichkeit, an Shadow Raids und Max Battles teilzunehmen, ohne das Haus verlassen zu müssen. Diese Veränderungen sind seit dem Crown Clash: Taken Over-Event am 13. Mai 2025 in Kraft und schaffen eine neue Dynamik für viele Spieler.

Remote Raids: Eine neue Chance für Shiny Shadow Pokémon

Was ist neu bei den Remote Raids? Erstmals sind Shadow Raids dauerhaft für Remote-Spieler verfügbar, nachdem sie bereits im Januar 2025 während eines Testlaufs erprobt wurden. Diese Neuerung ermöglicht es dir, auch in abgelegenen Gebieten Shadow Raids zu erleben und dabei deine ersten Shiny Shadow Pokémon zu fangen.

Ein besonderes Highlight ist der Shadow Regigigas Raid Day am 17. Mai 2025. An diesem Tag hast du die Chance, durch Remote-Raids ein Shiny Shadow Regigigas zu ergattern. Die Shiny-Rate ist während des Events erhöht, was die Jagd nach diesem besonderen Pokémon noch spannender macht.

Teile deine Erfolge mit der Community

Wie reagieren die Spieler auf die neuen Möglichkeiten? Die r/pokemongo Subreddit-Community ist voll von Beiträgen von Spielern, die ihre ersten Erfolge mit Shiny Shadow Pokémon feiern. Die Möglichkeit, Remote-Raids zu nutzen, hat vielen Spielern die Chance eröffnet, an solchen Events teilzunehmen, auch wenn sie nicht vor Ort sein können.

Einige Spieler berichten stolz von ihren ersten Shadow Raids und ihren Erfolgen, ein Shiny Shadow Pokémon zu fangen. Diese Veränderung ist ein großer Gewinn für Spieler in ländlichen Gebieten, die bisher Schwierigkeiten hatten, genügend Mitspieler für solche Raids zu finden.

Details zum Shadow Regigigas Raid Day

Wann findet das Event statt? Der Shadow Regigigas Raid Day ist am 17. Mai 2025 von 14:00 bis 17:00 Uhr deiner lokalen Zeit. Auch wenn du bisher noch kein Shiny Shadow Regigigas gefangen hast, besteht die Möglichkeit, dass du eines während dieser Zeit ergatterst.

Während des Events kannst du bis zu 6 kostenlose Raid-Pässe durch das Drehen von Fotoscheiben an Arenen erhalten. Außerdem haben die während der Raids gefangenen Regigigas-Pokémon die Chance auf erhöhte Werte in Angriff, Verteidigung und KP.

Die Zukunft der Remote Shadow Raids

Was kannst du in Zukunft erwarten? Zukünftige Shadow Raid Day Events werden ebenfalls die Möglichkeit bieten, mithilfe von Remote-Raid-Pässen teilzunehmen. Ob der Shiny-Bonus dauerhaft bleibt, ist noch ungewiss, aber die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die Spieler die neuen Möglichkeiten begrüßen.

Hast du während des Raid Days ein Shiny Shadow Regigigas gefangen? Oder vielleicht sogar ein Shundo? Teile deine Erlebnisse und Erfolge in den Kommentaren unten!