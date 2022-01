PlayStation VR2: Patent deutet 3D Scanner an

Erst kürzlich hat Sony die technischen Spezifikationen des Virtual-Reality-Systems PlayStation VR2 näher vorgestellt. Nun soll ein Patent überarbeitet worden sein, sodass ihr künftig Objekte aus eurem Zimmer in die Spielwelt übertragen könnt.

PlayStation VR2: Sony plant wohl einen 3D Scanner

Nach Informationen von Gamerant hat das Unternehmen ein Patent, das bereits letztes Jahr eingereicht wurde, angepasst. Demnach könntet ihr ein beliebiges Objekt mithilfe eines 3D Scanners aufnehmen und in die virtuelle Realität übertragen. Die Voraussetzung dafür ist, dass ihr den ausgewählten Gegenstand im 360-Grad-Winkel aufnehmen könnt.

Wenn ihr also schon immer mal euren Schreibtischstuhl oder die Zimmerpflanze auf dem heimischen Fernseher sehen wolltet, könnte der Augenblick dafür bald gekommen sein.

© Sony Interactive Entertainment

Noch wurde das Patent nicht genehmigt. Da PS VR2 allerdings bald in die Massenproduktion gehen soll, besteht die Hoffnung, dass man in naher Zukunft Informationen von offizieller Seite erhalten wird.

Im März 2020 hat Sony bereits einen ähnlichen Versuch gestartet. Damals ging es um kleinere Objekte aus dem realen Leben, die als Controller genutzt werden. Sogar eine Banane könnte dann für die Steuerung herhalten.

Neue Generation der virtuellen Realität

Nach den besonderen Features des DualSense-Controllers der PlayStation 5 kann man zurecht gespannt darauf sein, was die neue Generation der Virtual Reality für die Fans im Gepäck hat. Zudem wurde letzte Woche mit Horizon Call of the Mountain ein exklusiver VR-Titel angekündigt.

In dem Spin-off streift ihr durch die Welt von Horizon und könnt die Maschinen mit euren eigenen (virtuellen) Augen bestaunen. Das Spiel soll die technischen Möglichkeiten von PS VR2 und der PS5 voll ausschöpfen.