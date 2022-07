Sony-Patent: PS5 bald mit Emulation von EyeToy, PS Move und Co.?

Ein neues Patent von Sony könnte auf kommende Neuerungen für die Konsole PlayStation 5 oder zukünftige Geräte hinweisen. Das Unternehmen hatte am 30. Juni 2022 einen Antrag eingereicht, der die verschiedensten Peripheriegeräte erwähnt – darunter EyeToy, die PS Mouse, ein Handheld sowie ein „Legacy Card Reader“.

Sony könnte verstärkt an seiner Abwärtskompatibilität arbeiten, wenn man einem neuen Patent glauben mag. Der am 30. Juni eingereichte Antrag namens „Systems and Methods For Converting A Legacy Code Into An Updated Code“ (Systeme und Methoden zur Umwandlung eines alten Codes in einen aktualisierten Code) ist voller Fachjargon und Diagramme.

Ein Bild sticht dabei jedoch besonders hervor. Es zeigt Eingabegeräte aus der PS3-Ära, die mit aktueller Hardware verwendet wird. Auf dem Diagramm sind unter anderem EyeToy, PlayStation Move sowie eine alte Speicherkarte zu sehen.

Will Sony alte Eingabegeräte kompatibel machen?

Die meisten der in dem Diagramm gezeigten Eingabegeräte wurden längst ausgemustert. Das EyeToy wurde beispielsweise bereits für Bewegungsspiele der PlayStation 2 verwendet. Auch die kleinen Speicherkarten blieben bei der PS2 zurück und fanden ab der PlayStation 3 keinen Platz mehr. Das modernste auf dem Bild gezeigte Zubehör sind die Stäbe der PlayStation Move, die noch immer zur Steuerung der ersten PlayStation VR verwendet werden.

Was Sony mit seinem neuen Patent genau bezweckt, ist derzeit noch nicht bekannt. Es könnte ein Versuch sein, alte Spiele und Spielmöglichkeiten auch für neue Konsolengenerationen zu erhalten. Einige der gezeigten Peripheriegeräte stammen aus PS3-Zeiten, deren Spiele derzeit mit PlayStation Plus nur gestreamt werden können.

Möglich ist, dass Sony derzeit daran arbeitet, die veralteten Eingabegeräte mit modernen Konsolen kompatibel zu machen. Da das meiste Zubehör jedoch schon lange nicht mehr verkauft wird, wäre auch eine Emulation der Funktionalität der Geräte über die Software naheliegend.