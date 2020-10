PlayStation Store: So sieht der neue PS Store aus

Wie Sony kürzlich bestätigt, wird der PS Store tatsächlich eine Überarbeitung erfahren und unter anderem PS3-, PSP- und Vita-Spiele entfernen. Doch auch die Wunschliste und die Kaufmöglichkeit von Themes, Avataren und Apps verschwinden damit von der Website.

Seit einigen Stunden ist die neue Version bereits in den USA und Australien online gegangen, sodass wir noch vor offiziellem Deutschland-Release am 21. Oktober 2020 für die Webversion und Mobile am 26. Oktober 2020, einen Blick auf das Next-Gen-Design werfen können.

Der neue PlayStation Store

Bevor es also erst morgen bei uns losgeht, können sich andere Länder schon jetzt über die neue Webseite freuen – oder auch nicht?

Was hat sich visuell geändert? Das neue Design besticht nämlich durch einen weitaus klareren und vor allem helleren Look, ähnlich dem der strahlend weißen PS5, für deren baldiger Release die Anpassung sicherlich erfolgt ist. Die Kategorien sind gestreckter, die Bilder und Raster größer.

Die Dark Mode-Optik ist damit jedoch passé und die ersten Reaktionen der Spieler formen bereits den Wunsch nach einem möglichen Dunkelmodus.

So sieht der neue PlayStation Store aus. © SIE – via Resetera

Außerdem sind die Inhalte nun weitaus horizontaler untereinander mit viel freiem Platz angeordnet, während die alte, für uns noch aktuelle Version weitaus kompakter ist. Sauberer sieht das Ganze jedenfalls aus, muss sich nun jedoch noch in der Praxis bewehren.