PS Store: PS3-, PSP- und Vita-Spiele werden tatsächlich entfernt

Schon seit einiger Zeit ist der PlayStation Store kontrovers im Gespräch, da es hieß, dass PS3-, PSP- und PS Vita-Games entfernt werden sollen. Wie sich herausstellen sollte, machte sich die Community zurecht Gedanken. Sony hat die „Neuerung“ offiziell bestätigt.

Sony hat nun E-Mails an einige User verschickt, in denen sie darauf hinweisen, dass der PS Store einen Re-Launch mit einer brandaktuellen Version erhält. Dieses Update beinhaltet jedoch auch den Umstand, dass die PS3-, PSP-, und PS Vita-Games (samt Add-ons) aus dem Store verschwinden sollen und so wird es nun auch kommen.

Es geht am 21. Oktober 2020 los mit der Webversion, die mobile Version folgt dann am 26. Oktober 2020.

Wenn ihr in der Zukunft noch einmal den Drang verspürt, beispielsweise ein PS3-Spiel zu kaufen, müsst ihr dafür eure PS3 starten und es von dort aus erledigen.

Wichtig: Das Update birgt eine weitere Neuerung, die ihr fortan beachten solltet. Themes (Designs), Avatare und Apps können auch nicht mehr im neuen PS Store gekauft werden, zumindest nicht mehr in der Desktop- und Mobile-Version. Um diese einzutüten, müsst ihr den Kauf direkt von der Konsole aus vornehmen.

Zu guter Letzt verschwindet noch die Wunschliste. Falls ihr also noch Spiele auf eurer Wunschliste habt, solltet ihr sie jetzt am besten aufschreiben, bevor sie sich in Luft auflöst.

Alles bewegt sich also in Richtung PS5-Optimierung.

