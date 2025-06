PlayStation Plus Essential im Juni 2025 – Vier Spiele feiern die Days of Play

Die PlayStation Plus Essential Spiele für Juni 2025 bieten in diesem Monat ein besonderes Highlight. Um die „Days of Play“, das jährliche große Sommerverkaufsereignis von PlayStation, zu feiern, gibt es statt der üblichen drei gleich vier Spiele im Line-up. Die Spiele sind NBA 2K25, das Alone in the Dark Remake, Bomb Rush Cyberfunk und Destiny 2: The Final Shape. Diese Titel stehen den Abonnenten von PlayStation Plus Essential ab dem 3. Juni 2025 zur Verfügung, wobei The Final Shape bereits am 30. Mai 2025 veröffentlicht wurde. Alle vier Spiele sind bis zum 30. Juni 2025 verfügbar.

NBA 2K25: Mehr als nur ein Basketballspiel

Was macht NBA 2K25 besonders? NBA 2K25 ist das neueste Spiel in der langjährigen Serie von Visual Concepts und bietet einige Neuerungen. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 75 Punkten übertrifft es seinen Vorgänger deutlich. Die ProPlay-Technologie verbessert die Animationen mithilfe von echtem NBA-Filmmaterial, wodurch die Bewegungen flüssiger und realistischer wirken.

Unterschiedliche Schussmechaniken wie das Shot Timing Profile und das Pro Stick Rhythm Shooting bieten Spielern verschiedene Möglichkeiten, den Ball zu werfen. Die zahlreichen Spielmodi, darunter MyNBA, MyGM und MyCareer, bieten für jeden etwas. Doch Vorsicht: Mikrotransaktionen sind in NBA 2K25 allgegenwärtig und können den Spielspaß trüben, wenn man nicht bereit ist, Zeit oder Geld zu investieren.

Alone in the Dark: Gruselklassiker im neuen Gewand

Wie schlägt sich das Alone in the Dark Remake? Das Remake von Alone in the Dark aus dem Jahr 2024 ist eine moderne Neuauflage des Originals von 1992. Es erhielt eine durchschnittliche Bewertung von 64 Punkten und bietet ein Rätselerlebnis, das Denken, Erkundung und den Einsatz des Tagebuchs erfordert.

Der Kampf im Spiel wurde kritisiert, da er steif und repetitiv ist. Positiv zu erwähnen sind die Performances von David Harbour und Jodie Comer sowie die Möglichkeit, die Kampagne aus zwei Perspektiven zu erleben. Die Entwickler veröffentlichten ein großes Update mit einem Fotomodus und einem New Game Plus, bevor das Studio geschlossen wurde.

Bomb Rush Cyberfunk: Eine Hommage an Jet Set Radio

Was bietet Bomb Rush Cyberfunk? Bomb Rush Cyberfunk ist stark von Jet Set Radio inspiriert und wurde 2023 mit guten Kritiken veröffentlicht. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 78 Punkten bietet das Spiel ein futuristisches, cel-shaded Erlebnis, bei dem es um Fortbewegung, Tricks und lange Kombos geht.

Die Spieler bewegen sich durch Rollerbladen, Skateboards oder Fahrräder und werden von einem mitreißenden Soundtrack begleitet. Die Möglichkeit, Graffiti zu sprühen, verstärkt das urbane Flair des Spiels. Trotz einfacher Kämpfe und Story bleibt Bomb Rush Cyberfunk ein Muss für Fans des Originals.

Destiny 2: The Final Shape – Der Abschluss einer Ära

Warum ist Destiny 2: The Final Shape ein Muss? Destiny 2: The Final Shape ist die 2024 erschienene Erweiterung für Bungies beliebten Looter-Shooter. Mit einer Bewertung von 91 Punkten wurde sie für ihre berührende Erzählung und die Einführung neuer prismatischer Unterklassen gelobt.

Das neue Feindtypus, die Dread, und der herausfordernde Raid „Salvation’s Edge“ bieten den Spielern neue Herausforderungen. Mit dem kürzlich veröffentlichten Rite of the Nine Update wird die Bühne für die nächste Erweiterung „The Edge of Fate“ bereitet, die am 15. Juli 2025 erscheinen soll.

Was hältst du von den PlayStation Plus Essential Spielen für diesen Monat? Teile uns deine Meinung in den Kommentaren mit!