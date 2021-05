Phasmophobia bekommt zwei neue Geister: Typ Hantu und Yokai

Wenn ihr in Phasmophobia schon alles entdeckt habt und euch die Geister längst keine Schrecken mehr einjagen, solltet ihr die nachfolgende Meldung auf keinen Fall verpassen. Es gibt nämlich Nachschub: Die Entwickler*innen von Kinetic Games haben zwei neue Geister programmiert, die schon in Bälde Einzug halten werden in dem Geisterjägerspiel.

Phasmophobia: Die neuen Geistertypen Hantu und Yokai

Wie nun im öffentlichen Trello-Board des Studios aktualisiert wurde, handelt es sich um die Geistertypen Hantu und Yokai, die euch zukünftig neben den bereits integrierten Geisterarten in „Phasmophobia“ begegnen können.

Wenn wir im Trello-Board auf die jeweiligen Einträge klicken, offenbaren sich noch weitere Details, die wir euch an dieser Stelle nicht vorenthalten möchten.

Wissenswertes über die Yokai

In puncto Yokai heißt es laut Kinect Games:

Der Yokai ist ein regulärer Geistertyp, der eine Affinität für menschliche Stimmen hat. Man findet sie zumeist bei der Heimsuchung von Familien.

Einzigartige Stärken: Wenn ihr neben einem Yokai sprecht, wird der Geist zornig und die Chance steigt, dass er angreift.

Schwachstellen: Der Yokai kann jedoch nur Stimmen hören, die nahe an ihm dran sind.

Beweise: Geisterbox, Geisterorb, Geisterbuch

Wissenswertes über die Hantu

Zu den Hantu-Geister gibt es ebenfalls einen Eintrag:

Ein Hantu ist ein seltener Geist, der in heißen Klimata vorgefunden werden kann. Sie sind dafür bekannt, häufig während kaltem Wetter anzugreifen.

Einzigartige Stärken: Niedrige Temperaturen kann einen Hantu dazu verleiten, sich schneller zu bewegen.

Beweise: Fingerabdrücke, Geisterorb, Geisterbuch

Wann diese Geister an den Start gehen, ist bislang noch unbekannt. Es gibt noch keinen Releasetermin für das nächste Update. Allerdings ist klar, dass die neuen Geistertypen Yokai und Hantu mit dem nächsten Beta-Patch ins Spiel finden werden. Neben den Geistern soll es weitere Quality-of-Life-Features geben.

Bedenkt jedoch, dass der Patch vorab getestet wird, bevor er ins vollständige Spiel integriert wird. Es könnte also sein, dass wir uns noch ein paar Tage oder Wochen gedulden müssen, bis wir auf die neuen Geistertypen stoßen.

Derweil gruseln wir uns so lange in „Resident Evil 8“. Wir haben das Spiel in einem kleinen Test-Talk ausführlich besprochen und unsere Eindrücke geschildert. Hört gerne mal rein und lasst euer Feedback für Verbesserungen da: