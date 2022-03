PewDiePie bekam Polizeibesuch wegen Wish-Bestellung

Felix „PewDiePie“ Kjellberg ist mit seinem Content auf YouTube in den letzten Jahren immer ruhiger geworden. Während er in der Vergangenheit oft für Kontroversen wie den Rausschmiss aus dem YouTube-Netzwerk von Disney gesorgt hat, frönt er nunmehr ein ruhiges Streamer-Leben. Dazu gehört es auch Videos zu „Shopping Hauls“ zu machen und jeglichen Schnickschnack bei Wish zu bestellen. Für den YouTuber kam dennoch unerwartet, dass er dadurch die Polizei auf den Plan rief.

PewDiePie bekommt Polizeibesuch

Was sind „Shopping Haul“-Videos? Ein „Shopping Haul“-Video könnte im Deutschen mit einem Beutezug gleichgesetzt werden. Im Wesentlichen geht es um eine Videoaufnahme, in der jemand eine Sammlung von Einkäufen präsentiert und für die Zuschauer durchgeht. Genau das macht PewDiePie in einigen seiner Videos.

Er zeigt in den Videos wie er bei der chinesischen Webseite Wish einkauft, die dafür bekannt ist ihre Waren spottbillig aber mit einer zweifelhaften Qualität anzubieten. Im Anschluss daran werden die gekauften Gegenstände ausgepackt und seinen Zuschauern gezeigt. In seiner letzten „Einkaufstour“ machte er aber die Rechnung ohne die britische Polizei.

In einem kürzlich veröffentlichten Wish-Video auf seinem Kanal erzählte Felix davon, dass die Polizei vor nicht allzu langer Zeit sein Haus in Großbritannien besucht habe. Grund dafür war sein Kauf eines Balisong-Messers auf Wish.

„Ich hatte die großartige Idee, ein Balisong zu kaufen, weil ich sie mag. Es macht Spaß, mit ihnen zu spielen. Es ist großartig. Nun, tut das nicht. Kauft kein Balisong. Die Polizei kam zu mir nach Hause und sagte mir, ich sei böse und hätte das nicht tun sollen. Also, es tut mir leid.“

Vorsicht bei der Bestellung

Was ist ein Balisong? Das Balisong ist ein Faltmesser, welches ursprünglich von den Philippinen stammt. Mit seinen zweigeteilten, schwenkbaren Griffen ist es besser bekannt als Butterflymesser. Im Vereinten Königreich, sowie in Deutschland ist es im Waffengesetz aufgeführt, somit sind Besitz oder Bestellungen dieses Messers illegal.

PewDiePie hat YouTube satt

Für Pewds sind die Balisongs nichts weiter als Spielzeuge, ähnlich einem „Fidget Spinner“, mit welchen er seine Hände beschäftigen kann. Während seiner Videos und Streams sieht man ihn oft damit herumfuchteln. Vermutlich hat er dies auch der Polizei erklärt, als sie bei ihm anklopfte, um sich zu erkundigen, warum er eine illegale Waffe online gekauft hat.

Felix erklärte seine Unwissenheit gegenüber dem illegalen Status der Messer damit, dass es in seinem Heimatland Schweden „ein Werkzeug ist und keine Waffe“. Immerhin scheint sein Zusammenstoß mit dem Gesetz keine weiteren Folgen zu haben.