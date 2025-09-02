Patch 7.31 in Final Fantasy XIV – Palace of the Dead jetzt weniger Grind

Der neueste Patch 7.31 für Final Fantasy XIV bringt eine überraschende Anpassung an den berüchtigten Palace of the Dead. Dieses Update, das heute veröffentlicht wird, bietet eine deutliche Verbesserung der Rate, mit der du Aetherpool-Ausrüstung erlangst. Der Palace of the Dead, ein 100-stöckiger Roguelike-Modus, war bisher bekannt für seine langwierigen Grind-Sessions, die nun erheblich erleichtert wurden.

Für diejenigen, die mit dem Modus nicht vertraut sind: Anstelle von herkömmlicher Ausrüstung nutzt du hier die Aetherpool-Ausrüstung, die zwischen den Durchläufen bestehen bleibt. Diese kann auf +99 aufgewertet werden, und du hast die Möglichkeit, Level gegen „Griffe“ einzutauschen, um das leuchtende Aussehen deiner Aetherpool-Waffe außerhalb des Palasts zu übernehmen.

Verbesserungen durch den Patch 7.31

Wie wirkt sich das Update auf den Dungeon-Grind aus? Ab sofort erhältst du beim Öffnen einer Truhe mindestens fünf Aetherpool-Level, und die allgemeine Rate der Aetherpool-Levels wurde erhöht. Auch beim Besiegen eines Bosses erhältst du immer mindestens zehn Level. Somit bekommst du beim Abschließen von zehn Etagen und einem Bosskampf immer mindestens zehn Level. Wenn du zudem einige silberne Truhen öffnest, kannst du durchschnittlich 20 bis 30 Level erhalten, was eine massive Steigerung bedeutet.

Diese Änderungen machen den Grind wesentlich erträglicher, und für viele Fans, die die leuchtenden Aetherpool-Waffen bewundert haben, ist dies eine willkommene Erleichterung. Das Update zeigt, dass Square Enix bereit ist, alte Inhalte zu überarbeiten und für die heutige Spielerschaft zugänglicher zu machen.

Die Philosophie hinter den Anpassungen

Was steckt hinter der Entscheidung, ältere Inhalte zu überarbeiten? Naoki Yoshida, der Direktor des Spiels, hat in mehreren Interviews betont, dass zukünftige Updates für alle Spieler gestaltet werden sollen. Diese Philosophie zielt darauf ab, den Spielern mehr Zugang zu Inhalten zu bieten, unabhängig von ihrem Spielstil oder ihrer verfügbaren Zeit. Dadurch wird der strikte Unterschied zwischen Casual- und Hardcore-Inhalten abgebaut und ältere Inhalte werden attraktiver gemacht.

Diese Anpassungen könnten Teil einer größeren Strategie sein, die darauf abzielt, die Zugänglichkeit des Spiels zu erhöhen und den Spielern ein ausgewogenes Erlebnis zu bieten. Die Überarbeitung des Palace of the Dead passt perfekt zu dieser Mission, und es bleibt spannend zu sehen, welche weiteren Änderungen Square Enix in Zukunft vornehmen wird.

Was denkst du über die neuen Anpassungen im Palace of the Dead? Lass es uns in den Kommentaren wissen!