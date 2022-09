One Piece: Manga-Kapitel 1059 führt das mysteriöse Nachfolgemodell der Pacifistas ein

In One Piece gibt es so einige Figuren, die massiven Einfluss auf die Weltgeschicke haben, über die wir aber bis heute noch absolut nichts wissen. Dazu gehören beispielsweise der Revolutionär und Vater von Ruffy Monkey D. Dragon. Oder auch der geheimnisvolle Im, der anscheinend noch über der Weltregierung steht. Und natürlich auch Vegapunk.

Erfindungen des Chefwissenschaftlers der Marine haben wir bereits zuhauf zu sehen bekommen, doch über die Person selbst hat Schöpfer Eiichiro Oda bisher herzlich wenig verraten. Ein Umstand, der sich leider auch in Manga-Kapitel 1059 nicht ändert, doch bekommen wir hier eine weitere Schöpfung der Genies zu sehen.

Solltet ihr darüber noch nichts wissen wollen oder ihr schaut lediglich den Anime, welcher dem Manga in Sachen Handlung etwas hinterher hinkt, dann wollt ihr an dieser Stelle vielleicht lieber nicht weiterlesen, denn es folgen nun massive Spoiler zu Manga-Kapitel 1059 und damit zur neuesten Erfindung von Dr. Vegapunk.

One Piece: Manga-Kapitel 1059 führt die neuen Pacifistas ein

Ohne Frage, die Pacifistas, spezielle Cyborgs der Weltregierung, die wie Klone des ehemaligen Samurai der Meere Bartholomäus Bär aussehen, sind ein Wunderwerk der Technik und haben die Zahl der Piraten auf der Grand Line ordentlich dezimiert. Die hochmodernen Gerätschaften sind im Kampf gegen hochrangige Piraten aber eher nutzlos.

So war eine Pacifista für den Protagonisten Monkey D. Ruffy bereits nach seinem zweijährigen Training unter Silvers Rayleigh keine Bedrohung mehr und auch andere Jäger des One Piece zeigen sich in der Neuen Welt eher unbeeindruckt von den humanoiden Waffen. Was jetzt aber vielleicht ein Ende hat, denn das Nachfolgemodell ist bereits im Einsatz.

In Manga-Kapitel 1059 sehen wir, dass sich Amazon Lily, die Heimat der Piratenkaiserin Boa Hancock, unter Belagerung durch die Marine befindet. Hier können wir nicht nur Vizeadmiral Yamakaji und Ruffys alten Freund Corby in Aktion sehen, sondern auch die neuen Pacifistas, die erstaunlicherweise wie Kinder aussehen.

Zwar bleiben die Gesichter der neuen Cyborgs stets im Schatten, doch setzt ein Modell die bereits bekannte Laserkanone ein und ein anderes scheint die gleiche Schwerttechnik zu beherrschen wie Mihawk. Blackbeard, der die Insel ebenfalls angreift, um sich die Teufelsfrucht von Hancock zu schnappen, sieht sich in einem Moment ebenfalls mit einer neuen Pacifista konfrontiert.

Marshall D. Teach bemerkt bei dieser Begegnung, dass die neuen PXs weiße Haare, braune Haut und schwarze Schwingen haben, womit sie genauso aussehen wie Alber/King, der zu der eigentlich als ausgestorben geltenden Rasse der Lunaria gehört. Außerdem ist die Pacifista so stark, dass sie alle Untergebenen von Blackbeard auf diesem Teil der Insel bereits besiegt hat.

©Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha

Und sogar Teach, der ein gefürchteter und sehr starker Kaiser der Meere in One Piece ist, erkennt die Stärke seines Gegenübers an und zeigt sich ein wenig in die Ecke gedrängt, weswegen er sogar seine desaströse Attacke Black Hole einsetzen muss. Wie dieser Kampf zwischen Pirat und Maschine ausgegangen ist, sehen wir aber leider nicht, jedoch ist Blackbeard etwas später gesund und munter, was für seinen Sieg spricht.

Es wird jedoch noch mysteriöser, denn am Ende des Kapitels bemerken Hancocks Schwestern, Boa Marigold und Boa Sandersonia, dass eine der Pacifista genauso aussah wie Hancock als Kind. Dies ist für Fans aktuell deswegen so interessant, da sowohl Alber als auch Hancock einst Gefangene der Weltregierung waren.

Es ist also gut möglich, dass sie beide auf die eine oder andere Weise als Vorlage für die neuen Pacifistas gedient haben. Warum diese wie Kinder aussehen, wie sie solch unterschiedliche und sehr mächtige Attacken einsetzen können und wie Vegapunk sie kreiert hat, bleibt jedoch erst einmal ein Geheimnis, das Oda für sich behält.

Habt ihr eine eigene Theorie zu den neuen Pacifistas in One Piece? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren hören.