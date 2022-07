One Piece: Manga-Kapitel 1054 kündigt episches Aufeinandertreffen zweier Kaiser der Meere an

©Toei Animation Co., Ltd. ©Eiichiro Oda/Shueisha

©Toei Animation Co., Ltd. ©Eiichiro Oda/Shueisha

Ganze vier Wochen mussten Fans des Piratenepos One Piece nun schon auf ein neues Manga-Kapitel warten, da Schöpfer Eiichiro Oda sich mit Hochtouren auf die finale Saga der Abenteuer von Monkey D. Ruffy vorbereitet hat. Jetzt geht es endlich weiter und es könnte spannender kaum sein.

Tatsächlich überschlagen sich die Ereignisse in Manga-Kapitel 1054 und es ist kaum möglich, alle wichtigen Eckpunkte in einer einzigen News unterzubringen. Für besonderes Aufsehen hat aber wohl die Anspielung gesorgt, dass zwei der vier Kaiser der Meere bald aufeinandertreffen könnten.

Um wen es sich dabei handelt und was Fans erwarten dürfen, verraten wir euch in dieser News. Solltet ihr jedoch lediglich den Anime schauen, der dem Manga noch immer hinterherhinkt, oder ihr wollt keine massiven Spoiler zu Manga-Kapitel 1054 erfahren, dann solltet ihr an dieser Stelle lieber aufhören zu lesen.

One Piece: Diese zwei Yonko könnten sich schon bald gegenüberstehen

Der Kampf um Wa no Kuni hat endlich zu einem Ende gefunden und das Land feiert den Niedergang der Kaiser Kaido und Big Mom, die von den Strohhüten und ihren teils unfreiwilligen Verbündeten besiegt wurden. Ruffy, der es geschafft hat, den Piratenkaiser Kaido zu bezwingen, wurde anschließend zum neuen Yonko ernannt.

Was natürlich für einiges an Aufsehen gesorgt hat und mehr als nur ein Nachspiel hat. So hat es Eustass Kid beispielsweise auf den Kopf von Ruffy abgesehen, um selbst Kaiser werden zu können, und sogar Admiral Ryokugyu ist in das Land gekommen, um den Strohhut gefangen zu nehmen. Doch die größte Überraschung liegt vor Wano vor Anker.

Dabei handelt es sich um den Kaiser Rothaar Shanks, Ruffys Freund und Mentor, der ihm einst den ikonischen Strohhut überreicht hat. Einer von Shanks’ Untergebenen bemerkt, dass es zwar surreal sei, doch Ruffy sei nun ein Yonko und damit ein großartiger Pirat und genau das war die Bedingung, damit Shanks und er sich wiedersehen können.

In diesem Moment erinnert der Kapitän der Rothaar-Piratenbande daran, das er das letzte Mal in Wa no Kuni war, als er auf Gol D. Rogers Schiff gearbeitet hat und die Bande sich von Oden verabschieden musste. Er bemerkt, dass Momonosuke und Hiyori mittlerweile erwachsen sein müssten.

One Piece: Von Ace bis Zorro: Die interessantesten Kopfgelder in One Piece

Während sich die meisten Mitglieder von Shanks Bande darauf zu freuen scheinen, Ruffy wiederzusehen, ist Yasopp noch unsicher, da er sich noch nicht bereit fühlt, seinem Sohn Lysop zu begegnen. Aber vielleicht muss er das auch noch gar nicht, denn Shanks selbst ist in Gedanken verloren, nachdem er Ruffys neues Kopfgeld betrachtet.

Er erinnert sich daran, wie sie einst ein Marineschiff überfallen haben, auf dem sich auch CP9-Agenten befunden haben, um die Gum-Gum-Frucht zu klauen, von der wir mittlerweile wissen, dass sie in Wirklichkeit die Mensch-Mensch-Frucht, Modell: Nika ist. Er erinnert sich an das Windmühlendorf, an seine Freundschaft mit Ruffy und an den Verlust seines Arms.

Und dann entscheidet er, dass es noch nicht an der Zeit sei, das Wiedersehen mit Ruffy zu feiern, da es noch Angelegenheiten gibt, die zuvor geklärt werden müssen. Die Rede ist von Bartolomeo, der in Ruffys Namen, aber ohne dessen Wissen oder gar Einwilligung, Inseln überfallen hat, die unter Shanks’ Schutz standen.

Anschließend setzt sich Shanks zu seinem Vize Ben Beckman und gießt sich einen Sake ein. Nachdenklich nimmt Rothaar einen Schluck und fragt, ob es nicht langsam an der Zeit sei, sich das One Piece zu schnappen. Das ist das Letzte, was wir von Shanks und seiner Bande in Manga-Kapitel 1054 zu sehen bekommen.

Was meint ihr? Wird es nun endlich zum Wiedersehen zwischen Shanks und Ruffy kommen, auch wenn der Rothaar sich davor scheut? Wird Bartolomeo seine gerechte Strafe bekommen oder lässt Shanks noch einmal Gnade walten? Und was ist mit dem One Piece? Wird Shanks Ruffy den Schatz wirklich vor der Nase wegschnappen?