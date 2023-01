One Piece: Coole Memes mit diesem GIF-Generator erstellen, so gehts!

Gol D. Roger in One Piece. ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation.

Ihr mögt One Piece und wollt euren Freunden ein lustiges Meme schicken? Dann seid ihr an dieser Stelle genau richtig! Mit diesem GIF-Generator könnt ihr eure Idee ganz schnell und einfach in die Tat umsetzen.

Wir zeigen euch in diesem Beitrag, was ihr beim Erstellen eures „One Piece“-GIFs beachten müsst und welche Möglichkeiten ihr überhaupt habt.

© 1999 Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

One Piece: GIF-Generator für tolle Memes

Das Erstellen eines solchen GIFs ist ganz einfach mit imgflip möglich. Wenn ihr die Webseite geöffnet habt, gibt es unterschiedliche Dinge zu beachten.

Hier geht es direkt zum Online-Tool

Bedenkt, dass ihr eigene Bilder oder Videos hochladen und verwenden könnt. Oder ihr nehmt einfach eine URL aus dem Internet. Benutzt dafür den Button Video to GIF oder Images to GIF und fahrt fort.

Kleiner Tipp: Die URL-Funktion klappt nicht so gut, ladet das Bild oder Video, das ihr bearbeiten möchtet, deshalb lieber erst einmal auf euren PC und dann ladet ihr es hier hoch. Das funktioniert fehlerfreier.

Im Anschluss könnt ihr das Video erst einmal zurecht schneiden, bevor ihr den Text, Bilder, Aufkleber oder andere Zeichnungen wie Animationen hinzufügt.

Um den Text an der richtigen Stelle zu haben, müsst ihr den Text oder das Bild per Drag-and-Drop auf Position bringen (also mit der Maus schieben). Und der Text lässt sich in puncto Größe, Farbe und mehr anpassen!

Der Schieberegler zeigt euch dann den Zeitstempel, wenn Einblendungen zum Beispiel nur zu einer bestimmten Zeit erscheinen sollen – auch das ist möglich!

Und via Video-to-GIF könnt ihr die Bewegung aktivieren, damit der Text oder das zusätzliche Bild eurem Hauptvideo im GIF folgt.

Und so einfach ist das!

Im Anschluss geht es zu der Erstellung eures GIFs. Klickt einfach auf Generate GIF und speichert es auf dem Medium eurer Wahl. Ihr könnt das GIF herunterladen oder den Link (URL) für das GIF auch ganz einfach kopieren und verschicken.

Damit könnt ihr zum Beispiel „One Piece“-Memes wie das hier erstellen:

© 1999 Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Habt ihr coole Ideen? Schickt uns gerne eure lustigen Memes, die ihr gebastelt habt, hier in die Kommentare. Wir freuen uns über kreative Einsendungen.