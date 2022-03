Obi-Wan-Trailer ist da und lässt Fanherzen bluten vor Sehnsucht und Nostalgie!

Star Wars-Fans kommen ab dem 25. Mai 2022 wieder voll auf ihre Kosten, dank dem Streamingdienst Disney+. Nach der Realfilmserie „Das Buch von Boba Fett“ rund um den einstigen Kopfgeldjäger Boba Fett folgt nun kein halbes Jahr später die nächste Serie aus dem „Star Wars“-Universum.

Obi-Wan Kenobi hat jetzt einen ersten Teaser-Trailer spendiert bekommen. Schaut euch hier den Trailer direkt an.

Was passiert in der Obi-Wan Kenobi-Serie?

Wie wir bereits seit geraumer Zeit wissen, wird Obi-Wans Abenteuer erst auf Taooine beginnen, bevor die Serie den einen oder anderen weiteren Schauplatz thematisiert. Die Serie spielt zwischen Episode 3 und 4, nach der Jedi-vernichtenden Order 66. Der ehemalige Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi wacht im Geheimen über Luke Skywalker. Doch dabei wird es nicht bleiben.

Es kommt zu einer Auseinandersetzung mit den gefürchteten, imperialen Inquisitoren, die wir bereits aus Star Wars Rebels oder Star Wars Jedi: Fallen Order kennen. Und zur Überraschung der Fans wird es zu einem „Rückkampf des Jahrhunderts“ kommen, wie bereits von Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy bestätigt wurde – und zwar zwischen Obi-Wan und Darth Vader höchstselbst, der von Hayden Christensen in der Hauptrolle verkörpert wird.

Vader wurde bereits im Trailer angedeutet. Aber wird er wirklich als zornigster Vader überhaupt porträtiert? Allein die Worte „der Kampf ist vorbei, wir haben verloren“ und das mit der musikalischen Anlehnung von John Williams, genauer noch an das Thema Anakins Betrayal, lassen jedes Fanherz erst einmal so richtig bluten. Das erneute Aufeinandertreffen des Meister-Schüler-Gespanns dürfte viele an ihre Belastungsgrenze bringen. Und es löst schon jetzt nicht wenig Sehnsucht und Nostalgie in uns aus, was die Vorfreude schließlich nur anheizt. Der Trailer zeigt seine volle Wirkung.

Was sagt uns der Trailer? Doch davon ab wir sehen noch mehr. Im Trailer lernen wir mit ziemlicher Sicherheit insbesondere Szenen aus der ersten Episode kennen, was recht üblich ist für Disneys „Star Wars“-Trailer.

So sehen wir primär Szenen mit Obi-Wan auf Tatooine, der wie ein stiller Beobachter aus der Ferne über Skywalker wacht. Und ja, auch Luke Skywalker wird hier bereits gezeigt, als Jüngling.

Doch dabei bleibt es nicht. Die Anlehnung an „Star Wars Episode 1: Die dunkle Bedrohung“ erklingt in unseren Ohren, das unverkennbare Duel of the Fates wirft die Frage auf, ob und welche Verbindungen zu Episode 1 geschaffen werden.

Kehrt Liam Neeson als Qui-Gon Jinn zurück? Womöglich als Machtgeist? Der Meister von Obi-Wan bleibt unvergessen. Es wäre beachtlich, dieses besondere Musikstück noch einmal auf der großen Heimkinoleinwand zu erleben, bei der Qui-Gon gefallen ist, während sich erneut die Lichtschwerter kreuzen.

Und wir bekommen schon jetzt einen ersten Eindruck von den Inquisitoren in der Live-Action-Serie, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Jedi zu jagen und zu vernichten! Gezeigt wird sogar die Festung der Inquisitoren, die wir bereits aus Star Wars Jedi: Fallen Order kennen, während weitere Schauplätze aus dem „Star Wars“-Universum folgen.

© Disney/Lucasfilm

Wird es zu weiteren Crossover-Specials kommen? Wie wahrscheinlich wäre ein solches Crossover zum Beispiel mit Fallen Order?

Obi-Wan-Serie und Jedi Fallen Order 2: Wie wahrscheinlich ist ein Crossover?

Der Trailer hat es wahrlich in sich. Hat Ewan McGregor nicht zu viel versprochen? Aber wie findet ihr den Trailer? Heizt der euch richtig an oder bleibt ihr vorsichtig optimistisch, wie ein weiser Mann einst sagte?