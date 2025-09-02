Nvidia RTX 5070 ist beliebteste GPU auf Steam – AMD RDNA 4 bleibt unsichtbar

In der neuesten Steam-Hardware-Umfrage für August 2025 nimmt die Nvidia RTX 5070 den Spitzenplatz unter den aktuellen GPU-Generationen ein, während AMDs RDNA 4-Karten nicht einmal in den Top 100 erscheinen. Das ist besonders überraschend, da AMD zuvor von einer „beispiellosen“ Nachfrage nach RDNA 4 gesprochen hat.

Nvidia RTX 5070: Warum so populär?

Warum ist die RTX 5070 unter den aktuellen GPUs so beliebt? Obwohl die RTX 5070 nicht billig ist, hat sie sich in der Beliebtheit unter den aktuellen GPUs durchgesetzt. Sie liegt sogar vor der RTX 5060 oder der 5060 Ti, was ungewöhnlich ist. Die RTX 5070 ist derzeit zu ihrem ursprünglichen Verkaufspreis oder günstiger erhältlich, was sie für viele attraktiv macht. Dennoch nimmt sie im Gesamtvergleich nur Platz 20 ein, während ältere 50er und 60er-Serien von Nvidia die Spitzenplätze dominieren.

Ein Blick auf die Preisgestaltung zeigt, dass die RTX 5070 bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von über 500 Euro liegt. Dies könnte erklären, warum sie in den Top 20 zu finden ist und nicht höher. Die Nutzer scheinen bereit zu sein, für die Leistung zu zahlen, die sie bietet, auch wenn der Preis hoch ist.

Das Verschwinden von AMDs RDNA 4

Warum tauchen AMDs RDNA 4 GPUs nicht auf? AMDs RDNA 4, einschließlich der Modelle Radeon RX 9070 XT und RX 9060 XT, fehlt in der Liste der 100 beliebtesten GPUs auf Steam. Dies steht im Widerspruch zu AMDs Behauptungen über hohe Nachfrage. Tatsächlich bleiben die Preise für diese GPUs hoch und über der unverbindlichen Preisempfehlung, was darauf hindeutet, dass die Nachfrage das Angebot übersteigt.

Ein weiteres Problem ist, dass AMD-GPUs in der Steam-Umfrage oft als generische „AMD Radeon Graphics“ registriert werden und nicht als spezifische Modelle. Diese generischen Einträge belegen die Plätze 12 und 14, aber ihre Anteile sind in den letzten Monaten gefallen. Dies erschwert die Vorstellung, dass RDNA 4 in großer Anzahl in diesen Kategorien vertreten ist.

Finanzielle Perspektiven von AMD und Nvidia

Wie schlagen sich AMD und Nvidia finanziell? Im letzten Quartal berichtete AMD über 1,1 Milliarden Euro Gaming-Einnahmen, während Nvidia beeindruckende 4,3 Milliarden Euro erzielte. Es ist wichtig zu beachten, dass AMDs Zahl auch erhebliche Einnahmen aus den Konsolen von Sony und Microsoft umfasst, während Nvidias Konsolenbeitrag bisher kleiner ist. Dies könnte sich jedoch ändern, wenn die neue Nintendo Switch 2 mit Nvidia-GPU auf den Markt kommt.

Die Diskrepanz zwischen den Einnahmen könnte auch die unterschiedliche Marktdurchdringung der beiden Unternehmen erklären. Während Nvidia stark im PC-GPU-Markt vertreten ist, hängt AMD stark von Konsolenverkäufen ab, was die geringe Präsenz von RDNA 4 in der Steam-Umfrage zusätzlich erklärt.

Die beliebtesten GPUs auf Steam

Welche GPUs dominieren die Steam-Umfrage im August 2025? Die RTX 4060 führt mit einem Anteil von 4,85% der befragten Steam-Gamer, gefolgt von der RTX 3060 mit 4,79%. Diese 8-GB-GPUs sind nach wie vor führend, was zeigt, dass viele Nutzer auf bewährte Modelle setzen, anstatt auf die neuesten und teuersten Optionen.

Diese Ergebnisse werfen Fragen zur Verfügbarkeit und Attraktivität neuerer Modelle auf. Während ältere Modelle weiterhin dominieren, scheint der Markt noch nicht bereit zu sein, die neuen Technologien vollständig zu übernehmen.

Was denkst du über die Ergebnisse der Steam-Umfrage? Hinterlasse deine Meinung gerne in den Kommentaren!