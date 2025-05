Nintendo Switch App Update: Upload von Fotos und Videos jetzt möglich

Die Nintendo Switch App hat ein Update erhalten, das längst überfällige Funktionen bietet, um sich auf den bevorstehenden Start der Nintendo Switch 2 vorzubereiten. Mit diesem neuen Update können Spieler endlich Fotos und Videos direkt von der Nintendo Switch 2 in die App hochladen, ein Feature, das von vielen seit Langem gewünscht wurde.

Neue Funktionen der Nintendo Switch App

Welche neuen Funktionen bietet das Update der Nintendo Switch App? Neben der Möglichkeit, Fotos und Videos direkt hochzuladen, bietet die App nun auch neue Benachrichtigungsfunktionen. Spieler werden über die Game-Chat-Funktion informiert, wenn sie eine Einladung zur Nintendo Switch 2 erhalten. Zudem werden Benachrichtigungen über neue Freundschaftsanfragen und wenn Freunde online sind, angezeigt. Das Hinzufügen von Freunden wird durch die Eingabe des jeweiligen Freundescodes erleichtert.

Ein weiteres Highlight ist die Einführung der Zelda Notes Funktion. Diese erlaubt es Spielern, Notizen für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu machen. Die Funktion enthält Navigationshilfen, das Hochladen und Empfangen von Designs und sogar das Deponieren von Gegenständen.

Integration in kommende Spiele

Wie wird die Nintendo Switch App in zukünftige Spiele integriert? Es ist wahrscheinlich, dass weitere Funktionen wie die Zelda Notes in Zukunft auf der Nintendo Switch App verfügbar sein werden. Mario Kart World mit seiner offenen Welt und den verschiedenen Missionen könnte ein leichtes Ziel für die Integration der App in das Spiel sein. Allerdings werden diejenigen, die die Nintendo Switch App nicht nutzen, keine Inhalte verpassen, wenn sie ausschließlich die Spiele auf der Nintendo Switch 2 spielen.

Die Nintendo Switch 2, deren Veröffentlichung für den 5. Juni 2025 geplant ist, wird als Nachfolger der erfolgreichen Nintendo Switch zahlreiche Verbesserungen bieten. Die Konsole wird sowohl als tragbares Handheld als auch als Tablet-ähnliches Gerät oder angedockt an ein externes Display genutzt werden können. Sie verfügt über ein größeres LC-Display, mehr internen Speicher und aktualisierte Controller.

Verbesserte Leistung und Spielesupport

Welche technischen Verbesserungen bringt die Nintendo Switch 2 mit sich? Die Switch 2 ermöglicht eine Auflösung von 1080p und eine Bildwiederholrate von 120 Hz im Handheld- oder Tischmodus und 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde im angedockten Modus. Spiele werden sowohl über physische Spielkarten als auch über den digitalen eShop von Nintendo verfügbar sein. Einige Spielkarten, offiziell als „Game-Key Cards“ bezeichnet, enthalten keine Spieldaten, sondern erlauben es Spielern, die Spielinhalte herunterzuladen.

Die Nintendo Switch 2 wird die Nintendo Switch Online-Abonnementdienste beibehalten, die für einige Multiplayer-Spiele erforderlich sind, und den Zugriff auf die Nintendo Classics-Bibliothek von emulierten Spielen älterer Konsolen bieten. Nintendo GameCube-Spiele wurden als exklusiv für die Switch 2 unter dem Expansion Pack-Tier angekündigt.

Wie denkst du über die neuen Funktionen der Nintendo Switch App? Teile deine Meinung in den Kommentaren!