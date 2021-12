Nintendo Switch 2021: Neue Hardware enttäuscht viele, aber dafür tolle Spiele

Nintendo hat in 2021 wahrscheinlich in der Wahrnehmung vieler, gar nicht so viel veröffentlicht – und das obwohl eine Hardware-Revision erschienen ist. Für Fans gab es aber viele Höhepunkte und einige Enttäuschungen. Wir fassen für euch zusammen, wie das Spielejahr 2021 mit der Nintendo Switch aussah.

Die Nintendo Switch OLED ist da und war anders als gedacht

Schon letztes Jahr gingen die Gerüchte um, dass Nintendo an einer neuen Hardware-Revision arbeitet. Dadurch verhärteten sich die Meinungen, dass Nintendo in den 4K-Markt mit einer leistungsfähigeren Switch eindringen würde. Auch andere Verbesserungen wie vermehrt 60 FPS, exklusive Spiele mit besserer Grafik und ein OLED-Bildschirm machten Hoffnungen, dass die Switch konkurrenzfähiger mit traditionellen Konsolen wird.

Die neue OLED-Variante kommt mit einer neuen, bisher exklusiven Farbe daher. ©Nintendo

Letztlich entpuppte sich das Gerät als Nintendo Switch OLED. Diese brachte vor allem Änderungen beim Bildschirm, der nicht mehr auf LCD sondern auf OLED setzt. Das sorgt beim Spielen im Handheld- oder Tisch-Modus für ein besseres, kontrastreiches Bild mit kräftigen Farben. Was aber fehlte, war die bessere Hardware im Hintergrund. Kein 4K, kein besserer Prozessor, nichts. Es gab also im Grunde nur eine Verbesserung, die sich nur dann lohnt, wenn viel im Handheld gespielt wird.

Was sich alles beim Kauf einer Switch OLED im Karton befindet, könnt ihr euch in unserem Unboxing anschauen:

Auch wenn die neue Switch vielleicht nicht dem entspricht, was sich viele erhofft haben, so hat Nintendo mit der Revision eine gute Ergänzung für die Switch-Familie veröffentlicht. Durch die fehlenden technischen Verbesserungen umgeht Nintendo zudem das Problem, dass manche eine bessere Erfahrung haben, als alle mit einem älteren Modell.

Falls ihr aber für 2022 auf ein neues Hybrid-Konzept mit etwas mehr Leistung und Optionen setzen wollt, dann könnte das Steam Deck etwas für euch sein. Wir vergleichen Valves Handheld-PC mit der Switch OLED und geben einen Einblick, welche Konsole für wen geeignet sein könnte:

Nintendo Switch OLED vs. Steam Deck: Welche Konsole lohnt sich für euch?

Der Aufreger des Jahres: Nintendo Switch Online Erweiterungs Pass

In der zweiten Jahreshälfte hat Nintendo wohl den kontroversesten Schritt des Jahres gewagt. Der Abo-Service Nintendo Switch Online, der neben dem Online-Multiplayer vor allem mit Retro-Spielen lockt, hat eine Erweiterung erhalten. Diese bringt N64- und Mega Drive-Spiele sowie als Bonus den DLC zu Animal Crossing: New Horizons.

Für ein paar Retro-Spiele und einen DLC verdoppelt Nintendo direkt den Preis des Abos. © Nintendo

An sich ein nettes Angebot, wenn da nicht der Preis wäre. Denn wenn ihr die neuen Perks nutzen wollt, müsst ihr sowohl in der Einzel- als auch der Familienmitgliedschaft gleich das Doppelte bezahlen. Somit erhöht sich der Preis auf 40 respektive 70 Euro für ein Jahr. Das war für viele definitiv zu viel und es hagelte massiv Kritik an der Preispolitik.

Es gibt Hinweise darauf, dass noch mehr Retro-Konsolen hinzugefügt werden, aber bisher bleibt das Preis-Leistungsverhältnis bescheiden, vor allem, wenn ihr kein „Animal Crossing“ spielen wollt.

Die drei wichtigsten Nintendo Switch-Spiele des Jahres

Die Nintendo Switch hatte 2021 neben den Enttäuschungen aber ein sehr gutes Spielejahr, das einige Perlen mit sich gebracht hat. Wir wollen drei Spiele besonders hervorheben.

Metroid Dread

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Release: 08.10.2021

Darum geht’s: Metroid Dread markiert die Rückkehr der Reihe mit einem neuen 2D-Ableger nach 19 Jahren. In diesem spielt ihr Samus Aran, die nach ihrem Kampf gegen den X-Parasiten in Metroid Fusion einen neuen Planeten entdeckt, der ihre Hilfe braucht. Dafür springt und schießt ihr euch durch eine klassische Metroidvania-Welt, die sich mit jeder neuen Fähigkeit weiter für euch öffnet.

Metroid Dread: Glorreiche Rückkehr für Samus Aran! – unser TEST

Mario Party Superstars

Genre : Partyspiel

: Partyspiel Release: 29.10.2021

Darum geht’s: Wenn neue Ideen nicht immer funktionieren, dann kann ein Blick in die Vergangenheit helfen. So auch bei Mario Party Superstars, das fünf Bretter aus der N64-Ära sowie 100 Minispiele aus Mario Party 1 bis 10 vereint. Durch die bunte Präsentation und einen problemfreien Online-Modus, der mehr Optionen bietet, als von Nintendo gewohnt, ist das hier eine Party, die ihr nicht verpassen solltet.

Mario Party Superstars: Perfekter Partyspaß für Groß und Klein – TEST

Monster Hunter Rise

Genre : Action-RPG

: Action-RPG Release: 26.03.2021

Darum geht’s: Ihr wollt Monster unterwegs jagen und habt Bock auf ein typisch japanisches Setting? Dann seid ihr hier richtig. Monster Hunter Rise lässt viele der Ansätze aus Monster Hunter World hinter sich. Es ist wieder eine sehr klassische Erfahrung mit abgesteckten Jagdgebieten und einem etwas schwierigen Einstieg. Dafür überzeugt das Spiel beim Gameplay mit sinnvollen Neuerungen, wie dem Seilkäfer und dem Hund, sowie einer gewohnten Suchtspirale aus Ressourcen sammeln und der Jagd nach dem besten Equipment.

Monster Hunter Rise im TEST: Packende Bestienjagd für daheim und unterwegs

Einige weitere Spiele, die wir empfehlen:

Das war das Jahr 2021 mit der Nintendo Switch

Auch wenn die Hardware-Revision in Form der Switch OLED vielleicht nicht ganz das ist, was sich viele gewünscht haben, so verbessert die Konsole zumindest im Handheld-Modus das Spielerlebnis enorm. Es bleibt die Frage zurück, wann Nintendo tatsächlich eine stärkere Konsole herausbringt.

Wahrscheinlich werden wir diese Antwort in den nächsten ein bis zwei Jahren aber nicht erhalten. Es scheint so, als ob sich der Hersteller eine bessere Technik für einen Nachfolger in der Zukunft aufsparen wird.

Dadurch war das Jahr 2021 in Bezug auf die Switch bei vielen, die nicht primär mit der Konsole spielen, eher ruhig ausgefallen.

Aber ein Blick auf den Release-Kalender verrät, dass es genug Highlights von Nintendo selbst oder von Drittherstellern gab, um mit vielen Genres anzukommen.

Wenn ihr also bereits eine Nintendo Switch habt, dann wagt ruhig einen Blick in die Spiele, die dieses Jahr erschienen sind, vielleicht sind da noch Perlen für euch dabei, die ihr verpasst habt. Denn durch die neue OLED wurde bei vielen der Kaufanreiz deutlich gemindert, aber Nintendo holt einiges durch die Spieleauswahl wieder heraus.