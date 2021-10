Mario Party Superstars: Neuer Trailer liefert Überblick zur Multiplayer-Sause

In gut zwei Wochen ist es so weit: Ladet eure Freunde ein, serviert Knabbereien und Kaltgetränke und werft die Nintendo Switch an. Und wenn dann eine halbe Stunde später jemand weinend in der Ecke liegt, zwei sich anschreien und einer wieder nach Hause gegangen ist, dann wisst ihr: Ihr spielt Mario Party Superstars.

Das war natürlich nur ein Scherz, denn trotz aller kompetitiven Energie, dem Ehrgeiz und der Rivalität ist die Multiplayer-Sause rund um den rotgekleideten Klempner aus dem Pilzkönigreich eigentlich eine echt spaßige Angelegenheit. Kein Wunder also, dass Nintendo sich nochmal die Mühe macht, den neuesten Teil der Reihe in einem Trailer zu präsentieren.

Neuer Trailer zu Mario Party Superstars: Das erwartet euch beim Brettspiel-Abenteuer

Neu ist in diesem Kontext allerdings relativ, denn „Mario Party Superstars“ macht seinem Namen alle Ehre: Es ist ein Best-of alter Spiele, insbesondere der N64-Version und nutzt daher bekannte Bretter und Minigames. Doch Nintendo wäre nicht Nintendo, wenn man altem Material keinen neuen Glanz verleihen könnte. Wie genau der neue Lackanstrich aussieht, haben sie daher im unten eingebetteten Trailer erklärt.

Zunächst gibt es aber eine Übersicht über das Spielprinzip und die Bretter. Wie in den meisten „Mario Party“-Titeln findet auch Superstars auf Brettern statt, die ihr mit einem der Charaktere Stück für Stück abhängig von der gewürfelten Zahl erkunden könnt. Ziel des Spiels ist es, so viele Sterne wie möglich zu sammeln. Diese lassen sich entweder direkt einkassieren, oder mit bei Minispielen gewonnenen Münzen erwerben.

Mit Peachs Geburtstagstorte, Yoshis Tropeninsel, dem Space Land, dem Horror Land sowie Woodys Wald bietet der Switch-Ableger eine breite Auswahl aus den ersten drei „Mario Party“-Spielen. Jedes der Bretter verfügt über einen besonderen Twist, damit keine Langeweile aufkommt. Während die fünf aufgezählten Spielfelder jedoch alle vom N64 stammen, sind die Minispiele eine bunte Mischung aus allen Teilen.

Wem die am besten gefallen, der kann sie ohne das Drumherum der Bretter auf dem Minispiel-Berg in ihrer ganzen Pracht genießen. Der Minispiel-Berg verfügt über insgesamt sieben Modi, von denen jedoch einige nur online gespielt werden können.

Apropos online: Aufgrund der Pandemie ist Couch-Coop natürlich noch nicht wieder ohne Weiteres umsetzbar, weshalb ihr sämtliche Bretter und Modi auch online mit Freunden bestreiten könnt.

Dauert euch eine Partie dabei zu lange, könnt ihr sogar pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren. Wie der Trailer auch nochmal mehr als deutlich zeigt, erstrahlen die wiederbelebten Bretter, Minispiele und Charaktere vor allem optisch in neuem Glanz und laden so ein zur bunten Party-Sause. Los geht’s exklusiv auf der Nintendo Switch am 29. Oktober 2021.