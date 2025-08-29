Mario Party feiert Comeback – Altbekannte Spielbretter und frischer Metascore!

Die Mario Party-Serie hat sich seit ihrem Debüt im Jahr 1999 erheblich weiterentwickelt. Was einst ein buntes Brettspiel mit Minispielen war, hat sich über die Jahre hinweg zu einer der bekanntesten Partyspiel-Serien entwickelt. Trotz ihrer Popularität bei Familien und Freunden im Wohnzimmer hat die Serie in der Vergangenheit immer wieder gemischte Kritiken von Spielkritikern erhalten.

Nach dem Start auf dem Nintendo 64, entwickelt von Hudson Soft, verzeichnete die Serie eine Phase, in der sie mittelmäßige Bewertungen erhielt. Nach Mario Party 2 im Jahr 2000 vergingen 18 Jahre und ganze 13 Spiele, bis die Serie mit Super Mario Party auf der Nintendo Switch im Jahr 2018 wieder deutlich positivere Kritiken erhielt. Diese lange Zeit der durchschnittlichen Bewertungen war geprägt von der Kritik an den Brettspielmechaniken und der Abhängigkeit vom Zufall.

Die Entwicklung der Mario Party-Serie

Wie hat sich die Serie über die Jahre verändert? Die Spielmechaniken von Mario Party blieben über die Jahre weitgehend konsistent, wobei vier Spieler auf einem Spielbrett Sterne sammeln und Minispiele spielen, um Münzen zu verdienen. Kritiken bemängelten oft die schlecht gestalteten Spielbretter und das Glückselement, das oft über Sieg oder Niederlage entschied. Dennoch wurden neue Ideen eingeführt, wie Einzelspielermodi und der Einsatz von Mikrofonen in einigen GameCube-Titeln, um das Gameplay aufzupeppen.

Mit dem Übergang von Hudson Soft zu Nintendo Cube im Jahr 2012 erlebte die Serie eine bedeutende Veränderung in Mario Party 9, wo alle Spieler in einem Fahrzeug zusammen auf einem linearen Brett reisen. Diese Änderung, die in Mario Party 10 auf der Wii U fortgesetzt wurde, spaltete die Meinungen der Fans und half der Serie nicht dabei, die Kritiker zu überzeugen.

Super Mario Party und der Wendepunkt

Warum wurde Super Mario Party positiv aufgenommen? Mit Super Mario Party für die Nintendo Switch kehrte die Serie zu den traditionellen Spielbrettern zurück, kombiniert mit bunten Grafiken und einer Vielzahl von Minispielen. Diese Rückbesinnung und der frische Ansatz führten zu einem Metascore von 76 auf Metacritic, was die beste Bewertung seit Mario Party 2 darstellt. Dieses Spiel markierte den Wendepunkt für die Serie und wurde von Kritikern gelobt.

Im Jahr 2021 brachte Mario Party Superstars die klassischen Bretter und Minispiele zurück und erreichte einen Metascore von 80. Die Fortsetzung Super Mario Party Jamboree im Jahr 2024 erreichte mit einem Metascore von 82 einen neuen Höchststand, obwohl die Neuveröffentlichung auf der Switch 2 von den Fans als misslungen betrachtet wurde.

Ein Blick auf Metacritic und seine Rolle

Welche Bedeutung hat Metacritic für Videospiele? Metacritic ist eine Bewertungsaggregationsseite, die Rezensionen aus verschiedenen Medien sammelt und gewichtet. Mit einem Einfluss auf den Absatz von Videospielen wird die Plattform von vielen in der Branche genutzt, um den Erfolg eines Spiels vorherzusagen. Besonders in der Videospielindustrie wird Metacritic als frühes Indiz für potenzielle Verkaufszahlen angesehen, obwohl es auch Kritik an der Methode der Bewertung gibt.

Insgesamt zeigt die Entwicklung der Mario Party-Serie, dass Geduld und Innovation letztendlich belohnt werden. Obwohl einige Spieler immer noch die zufällige Natur der Regeln kritisieren, zeigt die Datenlage, dass Mario Party mittlerweile als gute Serie anerkannt wird.

Was denkst du über die Entwicklung der Mario Party-Serie? Teile deine Meinung in den Kommentaren!