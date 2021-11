Nintendo erweitert das Nintendo Switch Online-Abo: Mit dem Expansion Pack können für mehr Geld auch einige ausgewählte N64-Titel gespielt werden. Auch ein „Animal Crossing: New Horizons“-DLC und mehrere Sega Genesis-Spiele sind enthalten. Aber das kommt insgesamt alles nicht so gut an, wie die vielen Dislikes auf dem Trailer zeigen.

Kein anderes Nintendo-Video auf YouTube hat so viele Dislikes

Dislikes-Rekord für Nintendo: Nintendos YouTube-Trailer für das Erweiterungspaket zum Nintendo Switch Online-Abo stellt einen traurigen Negativrekord für das Unternehmen auf. Mit aktuell fast 120.000 Dislikes (oder „Daumen runter“) stellt das Video das offenbar unbeliebteste des gesamten Nintendo-Accounts dar.

Auch das Verhältnis der Likes und Dislikes auf dem Trailer spricht eine eindeutige Sprache: Den knapp 120.000 Dislikes stehen nur etwas mehr als 17.500 Daumen nach oben gegenüber. Allem Anschein nach wird der Überblickstrailer zum Nintendo Switch Online-Expansion Pack dazu genutzt, den Frust der Fans zu verdeutlichen.

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

Woran liegt das? Es dürfte eine ganze Reihe an Gründen für den Unmut der Fans geben. Unter anderem spielt vor allem die Preispolitik eine große Rolle, aber auch die Auswahl der Spiele. Nicht zuletzt funktionieren die N64-Titel aber leider teilweise auch nicht so, wie sie eigentlich sollten.

Der Preis für Nintendo Switch Online wird von vielen Fans auch ohne Expansion Pack schon als zu hoch empfunden. Dass die N64- und SEGA Genesis-Titel nicht ohne Zusatzkosten hinzukommen, um das Angebot attraktiver zu machen (sondern nochmal mit 20 Euro extra zu Buche schlagen), wirkt für viele Menschen nicht nachvollziehbar.

Die Spiele: Einige großartige Klassiker fehlen, andere sind nur in bestimmten Versionen spielbar. Außerdem sieht die Emulation teilweise schlechter aus als die Originale.

Die Probleme: Bei „Mario Kart 64" gibt es keine Möglichkeit, die Time Trial-Geistdaten abzuspeichern, viele Titel haben Sound-, Framerate und Latenz-Schwierigkeiten und im Online-Multiplayer lässt die Technik ebenfalls zu wünschen übrig. Außerdem gibt es kein Matchmaking, „Mario Kart 64" könnt ihr online so nur mit Freund*innen spielen.

