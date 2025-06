Nintendo Switch 2 vorgestellt – stärkere Leistung und neues GameShare-Feature

Nach acht Jahren auf dem Markt endet die Ära der Nintendo Switch und die Nintendo Switch 2 läutet eine neue Ära ein. Die neue Konsole bietet stärkere Fähigkeiten und ein eleganteres Design, das sich wie ein großes Upgrade anfühlt. Dennoch bleibt sie für bestehende Switch-Besitzer vertraut. Nintendo verfeinerte nahezu jeden Aspekt des Originals, ohne das Erfolgsrezept über Bord zu werfen.

Das erste Merkmal, das ins Auge fällt, ist das matte schwarze Finish der Switch 2, das ihr ein hochwertiges Aussehen verleiht. Obwohl einige mehr Farbe wünschten, dürfte dies mit zukünftigen Joy-Con-Designs gelöst werden. Die magnetisch gehaltenen Joy-Cons verleihen der Konsole zudem mehr Stabilität und Langlebigkeit.

Die neuen Joy-Cons

Was ist neu an den Joy-Cons? Die neuen Joy-Cons werden nun magnetisch gehalten, was die Stabilität verbessert und das lästige Problem der Joy-Con Drift vermeidet. Die Größe wurde erhöht, was besonders im neuen Mausmodus von Vorteil ist.

Ein weiteres Highlight ist die größere Bildschirmgröße der Switch 2 im Vergleich zu ihren Vorgängern. Der Wechsel zurück zu einem LCD-Bildschirm statt OLED war für manche ein Punkt der Besorgnis, doch die neue Anzeige ist lebendig und keineswegs ein Rückschritt.

Benutzeroberfläche und Funktionen

Wie sieht die Benutzeroberfläche der Switch 2 aus? Die Benutzeroberfläche bleibt unverändert, was für einige enttäuschend ist. Zwar bietet die Switch 2 neue Funktionen wie GameShare, doch die Home-Screen-Oberfläche bleibt dieselbe.

GameShare ist eine willkommene Ergänzung, die es ermöglicht, Multiplayer-Spiele mit Freunden zu teilen, auch wenn diese das Spiel nicht besitzen. Die Funktion zeigt sich besonders praktisch in Spielen wie Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Neue Peripheriegeräte und Verbesserungen

Welche neuen Peripheriegeräte gibt es für die Switch 2? Nintendo hat eine neue Version des Pro Controllers veröffentlicht, der jetzt eine Kopfhörerbuchse und zwei programmierbare Tasten aufweist. Das GameCube-Controller-Adapter bleibt ebenfalls kompatibel.

GameChat wird ebenfalls stark beworben. Die Sprach-zu-Text-Funktion arbeitet erstaunlich präzise und präsentiert sich als nützliche Ergänzung für die Kommunikation während des Spielens.

Leistung und Batterie

Wie schlägt sich die Leistung der Switch 2? Die Leistungsverbesserungen sind spürbar, insbesondere in Spielen wie Mario Kart World, das in puncto Grafik und Performance beeindruckt. Die Akkulaufzeit in Handheld-Modus ist jedoch kürzer, was bei längeren Reisen problematisch sein könnte.

Einige ältere Switch-Spiele funktionieren momentan nicht auf der Switch 2, obwohl Nintendo an Lösungen arbeitet. Dies betrifft unter anderem die Jurassic Park Classic Games Collection.

Insgesamt bietet die Nintendo Switch 2 fast alle Verbesserungen, die sich Nutzer wünschen könnten, obwohl die Benutzeroberfläche und die Akkulaufzeit noch Raum für Verbesserungen lassen. Die robuste Bauweise, die verbesserte Grafik und Performance sowie neue Funktionen wie GameShare machen sie dennoch zu einer lohnenswerten Investition.

Was denkst du über die Nintendo Switch 2? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!