Nintendo Switch 2 Spiele jetzt bei Amazon vorbestellbar – Ende des Konflikts?

Viele Gamer in Deutschland waren überrascht, als sie erfuhren, dass sie die Nintendo Switch 2 Konsole nicht bei Amazon vorbestellen konnten. Der Online-Riese hatte einige anhaltende Probleme mit Nintendo, die dazu führten, dass Amazon Nintendo-Spiele und -Produkte aus seinem Sortiment entfernte. Obwohl keiner der beiden Parteien jemals öffentlich den Grund für das Zerwürfnis offenlegte, scheint es nun, dass sich die beiden Giganten endlich geeinigt haben.

In den letzten Tagen sind mehrere Erstauflagen von Nintendo Switch 2 Spielen auf Amazon aufgetaucht, wie @Wario64 bemerkt hat. Zu den neu verfügbaren Artikeln gehören Vorbestellungen für physische Editionen der folgenden bevorstehenden Nintendo Switch 2 Veröffentlichungen:

Donkey Kong Bananza – 69,99 €, erhältlich ab dem 17. Juli 2025

– 69,99 €, erhältlich ab dem 17. Juli 2025 Mario Party Jamboree: Switch 2 Edition – 79,99 €, erhältlich ab dem 24. Juli 2025

Kirby und das vergessene Land – 79,99 €, erhältlich ab dem 28. August 2025

Was bedeutet die Rückkehr zu Amazon?

Könnten diese neuen Einträge auf Amazon das Ende des Konflikts bedeuten? Die Tatsache, dass diese Spiele von Amazon verkauft und versandt werden und nicht von Drittanbietern, deutet darauf hin, dass der jahrelange Konflikt zwischen Amazon und Nintendo möglicherweise zu einem Ende kommt. Es ist bemerkenswert, dass alle drei Spiele bislang unveröffentlichte Titel für die Nintendo Switch 2 sind. Viele Fans spekulierten, dass das Problem zwischen Amazon und Nintendo mit der Tendenz des Online-Shops zusammenhängen könnte, Veröffentlichungsdaten für vorbestellte Produkte zu brechen.

Die Möglichkeit, drei bevorstehende Nintendo Switch 2 Titel bei Amazon vorzubestellen, deutet darauf hin, dass dieses Problem, falls es der wahre Grund für die Spannungen war, gelöst wurde. Ein interessantes Detail ist, dass alle drei Spiele ein Lieferdatum haben, das einige Tage nach dem Erscheinungsdatum liegt. Da Amazon oft Bücher und andere Vorbestellungen am Erscheinungstag liefert, ist dies bemerkenswert. Ein Nintendo-Release am 17. Juli 2025 mit Lieferung am 21. Juli 2025 zu versprechen, könnte Teil einer Vereinbarung sein, um Bedenken bezüglich früher Lieferungen des kommenden Produkts anzugehen.

Wie sieht es mit der Nintendo Switch 2 Konsole aus?

Wird Amazon die Nintendo Switch 2 Konsole führen? Derzeit führt ein Klick auf den Nintendo-Markenlink für diese Produkte immer noch zu einer Seite voller Drittanbieter. Es scheint noch keine offiziell wiederhergestellte Nintendo Store Marken-Seite zu geben. Das bedeutet, dass du beim Kauf von Nintendo-Produkten auf Amazon weiterhin vorsichtig sein und die „Verkauft von“-Angabe überprüfen solltest, um festzustellen, ob es sich um ein Erst- oder Drittanbieterprodukt handelt.

Amazon scheint auch die Nintendo Switch 2 Konsole nicht anzubieten, zumindest noch nicht. Es gibt viele generalüberholte und gebrauchte Original-Switch-Konsolen von Drittanbietern, aber keine Erstanbieter-Nintendo-Konsolen sind in Deutschland verfügbar. Weder Nintendo noch Amazon haben irgendwelche Hinweise gegeben, dass die Switch 2 offiziell über die Plattform verfügbar sein wird. Daher bleibt es abzuwarten, ob diese Spiele ein erster Schritt in Richtung weiterer offizieller, erstklassiger Nintendo-Produkte auf Amazon sind.

Ein Testlauf für die Zukunft?

Könnten die aktuellen Vorbestellungen ein Testlauf sein? Es ist möglich, dass diese drei Vorbestellungen eine Art Testlauf für die beiden Unternehmen sind, um zu sehen, ob sie wieder zusammenarbeiten können. Auf jeden Fall, wenn du darauf gehofft hast, diese kommenden Nintendo-Spiele vorzubestellen, hast du jetzt die Möglichkeit, dies über Amazon zu tun. Alle drei Spiele sind auch für physische Vorbestellungen bei verschiedenen Einzelhändlern oder als digitale Vorbestellung über die Nintendo-Website verfügbar, falls du dies bevorzugst.

Bist du gespannt darauf, dass der Konflikt zwischen Nintendo und Amazon möglicherweise zu Ende geht? Wirst du hoffen, dass die Switch 2 Konsole bald auf Amazon erhältlich ist? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen!