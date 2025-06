Nintendo Switch 2 – Schnelles Setup mit GameShare, Rückwärtskompatibilität und mehr

Die Nintendo Switch 2 bringt spannende neue Features mit sich, darunter Rückwärtskompatibilität und GameShare. Doch bevor du diese genießen kannst, erwartet dich ein ziemlich umfangreiches Update beim ersten Setup. Glücklicherweise ist der Prozess einfach und schnell erledigt.

Wie lange dauert das Update der Nintendo Switch 2?

Wie lange dauert das Update? Beim Einrichten der Nintendo Switch 2 wurde das Update in nur wenigen Minuten heruntergeladen. Solltest du Daten von einem bestehenden Switch-System übertragen, dauert der gesamte Prozess etwas länger.

Die Datenübertragung von meiner Nintendo Switch OLED verlängerte die Einrichtung auf etwa 15 Minuten. Nintendo empfiehlt, beide Systeme angeschlossen und in der Nähe zu halten. In meinem Fall standen sie etwa drei Meter voneinander entfernt, was gut funktionierte.

Übertragung von Fotos und Videos

Wie übertrage ich Fotos und Videos? Ich entschied mich, alle 5.000 Fotos und Videos von meinem System zu übertragen, was den Einsatz meiner alten SD-Karte erforderte. Dadurch verlängerte sich der gesamte Prozess auf etwa 25-30 Minuten.

Das Herunterladen älterer Software dauerte ebenfalls einige Zeit. Die Dauer hängt stark von der Anzahl der Spiele ab, die jeder Switch-Besitzer besitzt, und variiert von Spiel zu Spiel.

Einfaches Setup des Nintendo Switch 2 Docks

Wie richte ich das neue Dock ein? Nintendo hat das Setup der Switch 2 und des Docks sehr einfach gestaltet. Das System kann dasselbe HDMI-Kabel wie das Original verwenden, jedoch muss der AC-Adapter ausgetauscht werden. Der alte Adapter kann zwar das System laden, zeigt jedoch kein Bild auf dem Fernseher an.

Falls du einen Pro Controller für das neue System oder das Originalmodell anschließen möchtest, verfügt die Nintendo Switch 2 jetzt über einen Anschluss an der Oberseite des Systems. Dieser kann zum schnellen Einrichten des USB-Kabels genutzt werden und unterstützt auch die neue Kamera für GameChat oder kompatible Titel wie Super Mario Party Jamboree.

Fazit zur Einrichtung der Nintendo Switch 2

Was ist das Fazit zur Einrichtung? Insgesamt hat Nintendo die Einrichtung der Switch 2 sehr benutzerfreundlich gestaltet. Auch wenn der Prozess durch die Datenübertragung und das Herunterladen von Spielen etwas länger dauern kann, ist er im Grunde unkompliziert.

Bist du bereit, auf die Nintendo Switch 2 umzusteigen? Planst du, deine Daten zu übertragen? Teile deine Gedanken dazu gerne in den Kommentaren!