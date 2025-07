Nintendo Switch 2 mit neuer Hoffnung – 3D-Mario-Spiel in Arbeit bis 2027

Die neuesten Berichte über die Nintendo Switch 2 könnten für Fans der 3D-Mario-Reihe erfreulichere Neuigkeiten bringen, als zunächst erwartet. Obwohl es inzwischen acht Jahre her ist, dass Super Mario Odyssey auf der ursprünglichen Nintendo Switch veröffentlicht wurde, gab es bisher keine offizielle Ankündigung zu einem neuen 3D-Mario-Spiel. Gerüchte hatten die Hoffnung geweckt, dass ein solches Spiel zeitgleich mit der Markteinführung der Nintendo Switch 2 erscheinen könnte, was sich jedoch nicht bewahrheitet hat.

Die kürzliche Bestätigung, dass Donkey Kong Bananza vom Super Mario Odyssey-Team entwickelt wird, löste bei Mario-Fans Besorgnis aus. Dies könnte bedeuten, dass ein neues 3D-Mario-Spiel nicht in naher Zukunft erscheint oder gar nicht über das Vorproduktionsstadium hinaus ist. Ein neues Gerücht widerspricht dieser Annahme jedoch.

Was sagen die neuesten Gerüchte? Der YouTuber Kiwi Talkz, der zuvor bereits zutreffende Informationen zu Donkey Kong Bananza lieferte, behauptet, dass neben der Entwicklung des neuen Donkey Kong-Spiels ein separates Team an einem neuen 3D-Mario-Spiel arbeitet. Laut diesem Insider gibt es innerhalb der Nintendo-Teams in Kyoto und Tokio viele Überschneidungen, was bedeutet, dass ein neues 3D-Mario-Spiel durchaus in Arbeit ist.

„3D Mario is still happening, I’m doubling down on this, if I am wrong I will happily admit it though, I don’t do this for clout. My source has never been wrong with anything they have told me behind the scenes which is why I am this confident.“