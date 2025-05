Nintendo Switch 2: GameCube Controller jetzt im My Nintendo Store vorbestellbar

Die Vorfreude auf die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 ist groß, und mit ihr kommt eine der aufregendsten Neuheiten für die Konsole: der offizielle GameCube Controller. Dieser Controller, bekannt für sein einzigartiges Design und seine Popularität unter Fans von Super Smash Bros., ist nun zur Vorbestellung auf dem offiziellen My Nintendo Store verfügbar.

Allerdings müssen interessierte Käufer mit einer Herausforderung rechnen. Sobald sie die Website betreten, landen sie in einer Warteschlange, deren Länge ungewiss bleibt. Es gibt keine Hinweise darauf, wie lange der Vorgang dauert oder wo man sich in der Schlange befindet. Aktuell ist dies der einzige Weg, um den GameCube Controller zu erwerben, obwohl sich dies in der Zukunft ändern könnte. Für den Moment müssen Nintendo-Fans geduldig sein und hoffen, dass der Vorrat ausreicht.

Technische Details und Preisgestaltung

Was kostet der GameCube Controller für die Nintendo Switch 2? Der GameCube Controller steht zur Vorbestellung für 64,99 Euro bereit. Trotz der Warteschlange auf der Website zeigt Google den Artikel als „Nicht auf Lager“ an, und einige Nutzer sehen diese Nachricht, wenn sie die Website endlich erreichen. Dies könnte ein Fehler sein, da pro Konto nur ein Artikel bestellt werden kann. Interessierte sollten sich dennoch geduldig in die Warteschlange einreihen und ihre Bestellung aufgeben, sobald sie die Möglichkeit dazu haben.

Einige Fans berichten, dass sie den Controller bereits erwerben konnten, während andere immer noch in der Warteschlange feststecken. Einige haben festgestellt, dass der Zugriff über das Handy bessere Ergebnisse bringt, aber dies variiert von Fall zu Fall.

Geduld ist der Schlüssel

Was sollte man während der Wartezeit beachten? Wer sich in der Warteschlange befindet, sollte weder die Seite aktualisieren noch schließen, um seinen Platz nicht zu verlieren. Leider bleibt nichts anderes übrig, als die Warteschlange abzuwarten und zu hoffen, dass man durchkommt. Es besteht die Möglichkeit, dass Nintendo den GameCube Controller vor der Markteinführung erneut aufstockt, und es wird wahrscheinlich auch nach der Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 Verkäufe geben.

Nintendo hat kürzlich die Einführung von GameCube-Spielen für das Nintendo Switch Online-Abonnement angekündigt, was bei den Fans auf große Begeisterung stieß. Der GameCube Controller bietet das authentischste Spielerlebnis, obwohl auch der Nintendo Switch 2 Pro Controller und die Joy-Cons genutzt werden können.

Ein Blick auf die Geschichte des GameCube Controllers

Warum ist der GameCube Controller so beliebt? Der GameCube Controller wurde erstmals 2001 eingeführt und hat sich seitdem einen legendären Status erarbeitet. Besonders in der Super Smash Bros. Community erfreut er sich großer Beliebtheit. Sein einzigartiges Design mit dem markanten A-Knopf und den druckempfindlichen Schultertasten macht ihn zu einem Favoriten unter den Spielern.

Der Controller wurde mehrmals neu aufgelegt, zuletzt für die Super Smash Bros. Titel auf Wii U und Nintendo Switch. Mit der Einführung der Nintendo Switch 2 wird er erneut in einer überarbeiteten Version erscheinen, die auf die Bedürfnisse der neuen Konsole abgestimmt ist.

Was denkst du über die Einführung des GameCube Controllers für die Nintendo Switch 2? Hast du es geschafft, eine Vorbestellung aufzugeben, oder wartest du noch in der Schlange? Teile deine Erfahrungen und Gedanken in den Kommentaren!