Nintendo Switch 2 bringt überarbeiteten GameCube-Controller mit besserem D-Pad

Die Nintendo Switch 2 hat bei ihrer Veröffentlichung am 5. Juni 2025 für Überraschungen gesorgt, insbesondere für Fans der GameCube-Konsole. Während die GameCube-Konsole für viele nostalgische Erinnerungen sorgt, war ihr Controller stets ein polarisierendes Thema. Manche schwören, dass er der beste Videospiel-Controller aller Zeiten ist, während andere ihn für den schlechtesten halten. Der GameCube-Controller bleibt eine kontroverse Ikone in der Gaming-Welt.

Jetzt, mit der Einführung der Nintendo Switch 2, hat Nintendo eine überarbeitete Version des GameCube-Controllers herausgebracht, die exklusiv mit der neuen Konsole kompatibel ist. Diese Neuauflage bringt eine unerwartete Verbesserung mit sich, die viele Fans erfreuen dürfte.

Die Verbesserungen des GameCube-Controllers

Was ist das Update des GameCube-Controllers? Der neue GameCube-Controller für die Nintendo Switch 2 hat eine signifikante Verbesserung am D-Pad erfahren. In einem Teardown auf Reddit wurde enthüllt, dass Nintendo den Abstand des D-Pads zur Hauptplatine verkürzt hat, was die Präzision deutlich erhöht. Ursprünglich war der Controller mit einem langen Schaft am PCB befestigt, was zu Ungenauigkeiten führte. Diese Änderung sorgt dafür, dass der Controller nun genauer ist und ein besseres Spielerlebnis bietet.

Obwohl das D-Pad verbessert wurde, gibt es einige Beschwerden über die Sticks des neuen Controllers. Einige Besitzer finden sie steif, doch dies könnte auch daran liegen, dass sie sich noch an das Gefühl eines brandneuen GameCube-Controllers gewöhnen müssen. Bei früheren Modellen war es ebenfalls üblich, dass die Sticks einige Zeit benötigten, um sich richtig einzuspielen.

Exklusivität für die Nintendo Switch 2

Warum funktioniert der neue Controller nur mit der Switch 2? Der neue GameCube-Controller ist exklusiv mit der Nintendo Switch 2 kompatibel, ebenso wie die GameCube-Spiele, die nur über Nintendo Switch 2 Online verfügbar sind. Wer versucht, den Controller mit der Original-Switch zu verbinden, wird feststellen, dass dies nicht möglich ist. Diese Entscheidung könnte darauf zurückzuführen sein, dass Nintendo die neuen Funktionen und Verbesserungen exklusiv für die Switch 2 nutzen möchte.

Nintendo hat bisher keine offizielle Stellungnahme zu den Verbesserungen des GameCube-Controllers abgegeben. Ob sich dies ändern wird, bleibt abzuwarten. Sollte Nintendo jedoch eine Erklärung oder weitere Details veröffentlichen, werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren.

Rückblick und Bedeutung des GameCube-Controllers

Warum ist der GameCube-Controller so beliebt? Der GameCube-Controller hat sich trotz seiner Kontroversen als langlebiges und beliebtes Eingabegerät erwiesen. Mit seiner Einführung im Jahr 2001 brachte er einige Designänderungen mit sich, darunter einen zweiten Analogstick und ein hybrides analoges und digitales Trigger-System. Diese Eigenschaften machten ihn besonders bei der Super Smash Bros. Community beliebt, was zu mehreren Neuauflagen des Controllers in den Folgejahren führte.

Durch seine Wiederveröffentlichung für die Nintendo Switch 2 bleibt der GameCube-Controller ein wichtiger Teil der Gaming-Geschichte. Die neuen Anpassungen und Verbesserungen könnten ihm helfen, auch in der modernen Gaming-Welt relevant zu bleiben und neue Fans zu gewinnen.

Was denkst du über die Rückkehr des GameCube-Controllers mit der Nintendo Switch 2? Teile deine Meinung in den Kommentaren!