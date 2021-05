New Pokémon Snap: Mysteriöses Pokémon Shaymin – 4 Sterne-Ratings, Posen und Fundorte (Guide)

In New Pokémon Snap gibt es eine ganze Reihe von Legendären und Mysteriösen Pokémon zu entdecken. Eines davon ist Shaymin. Der kleine Racker aus der 4. Generation ist in seiner Landform zu finden. In diesem Guide enthüllen wir euch sämtliche Fundorte und zeigen euch, wie ihr alle Sterne-Ratings erhaltet.

New Pokémon Snap Guide: Fundorte von Shaymin

Shaymin versteckt sich an unterschiedlichen Stellen im Floreo-Naturpark. Ihr müsst die Story bereits abgeschlossen haben und benötigt einen Forschungsrang von mindestens 2 im jeweiligen Kurs. Anschließend lässt sich Shaymin an folgenden Orten finden – unser Guide hilft euch weiter:

Floreo-Naturpark (Tag): Im Bereich mit dem Bidiza-Damm schläft Shaymin im hohen Gras auf der linken Seite. Es lässt sich aufwecken und mit Äpfeln anlocken. Im großen Blütenfeld am Ende der Strecke erscheint Shaymin nochmal und lässt sich gut ablichten. Es schläft dort neben einer Kristallblume. Aktiviert die Blume mit einer Lumina-Kugel damit Shaymin aufwacht.

Hier trefft ihr Shaymin direkt zu Beginn des Kurses. Es schläft und ist von Bidiza, Pichu und anderen Pokémon umringt. Mit Samtäpfeln könnt ihr sie verscheuchen und einen besseren Blick auf Shaymin erhaschen. Floreo-Naturpark (Lumina-Zone): Nachdem das Level begonnen hat, seht ihr an der linken Felswand einen kleinen Vorsprung mit einem einzelnen Busch. Werft eine Lumina-Kugel dorthin und Shaymin erscheint.

Gudie: Das ist die Stelle, wo ihr eine Lumina-Kugel hinwerfen müsst. © Nintendo/The Pokémon Company

Serienbild-Modus von Vorteil! Wir empfehlen euch, den Serienbild-Modus in den Optionen zu aktivieren. Dadurch könnt ihr direkt 4 oder 6 Fotos hintereinander schießen, wenn ihr auf den Auslöser drückt. Dadurch habt ihr eine viel bessere Chance, einen wirklich guten Schnappschuss von Shaymin zu machen.

Fotodex-Seite von Shaymin vervollständigen

© Nintendo/The Pokémon Company

Um alle vier nötigen Schnappschüsse von Shaymin zu bekommen, befolgt einfach unseren Guide:

1-Stern-Foto von Shaymin

Dieses Foto bekommt ihr am leichtesten. Es reicht schon aus, Shaymin einfach beim Laufen abzulichten. Am besten macht ihr das auf der Nachtstrecke. Zu Beginn des Kurses schläft Shaymin auf der rechten Seite des Weges und ist von anderen Pokémon umringt. Verscheucht sie mit Samtäpfeln und Shaymin wacht auf. Wenn Shaymin anschließend in eure Richtung läuft, habt ihr den besten Moment für ein gutes Foto.

© Nintendo/The Pokémon Company

2-Sterne-Foto von Shaymin

Für das 2-Sterne-Bild gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am leichtesten wäre es, wenn ihr Shaymin fotografiert, sobald es in der Lumina-Zone auf dem Kopf von Meganie sitzt. Nachdem ihr Shaymin mit einer Lumina-Kugel aus dem Gebüsch gelockt habt, wird Meganie auf den kleinen Pflanzenigel aufmerksam und Shaymin springt anschließend auf Meganies Kopf.

© Nintendo/The Pokémon Company

Noch mehr Punkte könnt ihr aber so erreichen: Am Ende der Tagstrecke gibt es eine Kristallblume im Blütenfeld, neben der Shaymin schläft. Werft eine Lumina-Kugel auf die Blume damit Shaymin aufwacht und zur nächsten Kristallblume flitzt. Ist es dort angekommen, wird es sich kurz neugierig umschauen. Genau das ist der Moment, wo ihr den Auslöser betätigen müsst. Hier habt ihr außerdem die Möglichkeit, Shaymin schön nah vor der Linse abzulichten.

© Nintendo/The Pokémon Company

Die gleiche Reaktion macht Shaymin auch auf der Nachtstrecke, nachdem es von seinem Nickerchen zu Beginn des Kurses aufgewacht ist. Ihr müsst schnell sein, um den Moment nicht zu verpassen.

3-Sterne-Foto von Shaymin

Es wird als ein 3-Sterne-Foto gewertet, wenn ihr Shaymin beim Fressen eines Apfels fotografiert. Auf der Tagstrecke könnt ihr Shaymin im hohen Gras schlafen sehen, wenn ihr am Bidiza-Damm vorbeifahrt. Schaut einfach auf die linke Seite des Weges und ihr entdeckt dort das kleine mysteriöse Pokémon. Versucht es mit Musik oder dem Bewerfen mit Äpfeln aufzuwecken. Anschließend könnt ihr es mit einem Samtapfel näher zu euch locken. Es wird zum Leckerbissen hopsen und ihn verspeisen. So bekommt ihr leicht einen Diamant-Award hin.

© Nintendo/The Pokémon Company

Eine zweite Möglichkeit wäre es, Shaymin genau dann abzulichten, wenn es auf den Kopf von Meganie in der Lumina-Zone springt. Ihr müsst den Auslöser drücken, wenn sich Shaymin in der Luft befindet. Allerdings bekommt ihr es nicht so nah vor die Linse wie bei der Variante mit dem Obst-Leckerbissen.

4-Sterne-Foto von Shaymin

Die letzte und seltenste Pose seht ihr, wenn Shaymin vor Freude in die Luft springt. Das geschieht entweder, wenn es mit Meganie spricht und kurz davor ist, auf seinen Kopf zu springen (fahrt dafür ein wenig vor Meganie voraus, um einen guten Winkel zu bekommen), oder wenn Shaymin im Blumenfeld der Tagstrecke mit einer Lumina-Kugel (auf dei Kristallblume neben Shaymin werfen) aufgeweckt wurde und anschließend zur zweiten Kristallblume läuft. Bei beiden Versionen könnt ihr den kleinen Racker fröhlich hüpfen sehen. Reagiert schnell, denn der Augenblick ist wirklich nur kurz.

© Nintendo/The Pokémon Company